В Италии обнаружены руины римского «культового» храма

В центральной Италии археологами Университета Сент-Луиса (США) совместно с коллегами из Миланского политехнического университета (Италия) был обнаружен фундамент «культового» храма периода правления Константина (306—337 годы н. э.). Открытие, дополненное письмом римских времен, описывающим строительство здания, предполагает, что переход Империи от язычества к христианству был не таким простым и быстрым.

Константин I, также известный как Константин Великий, был первым римским императором, принявшим христианство, примерно за 70 лет до того, как оно стало официальной религией Римской империи в 380 году нашей эры. До этого культурного преобразования люди были склонны поклоняться пантеону языческих богов.

В руинах недавно найденного погребенного храма археологи нашли свидетельства переходного периода, когда люди поклонялись имперскому культу (религиозным практикам) при христианском правителе Константине. Учитывая, что император придерживался монотеистической веры с одним всемогущим богом, его поощрение такого поклонения предкам столь же противоречиво, сколь и показательно.

«Оно показывает преемственность между классическим языческим миром и раннехристианским римским миром, которая часто размывается или вычеркивается из обширных исторических повествований», — сообщили авторы открытия на ежегодном собрании Археологического института Америки.

Поиски храма начались в 2021 году с изучения письма Константина, датируемого IV веком. Оно было адресовано горожанам Спелло, который сегодня расположен примерно в 150 километрах к северу от современного Рима. В нем император поручил местным жителям построить храм в его честь. Однако это здание долгое время не могли найти.

В первую очередь команда исследовала склоны холмов вокруг Спелло. Фундамент был обнаружен на территории виллы Фиделии недалеко от города. Однако делать выводы еще рано: раскопки не завершены, а работа команды не прошла экспертную оценку.

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Олеся Маевская