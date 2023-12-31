Китайские археологи обнаружили 4000-летний дворец в провинции Хэнань

В провинции Хэнань, расположенной в центральном Китае, археологи нашли остатки дворца и амбаров, чей возраст насчитывает 4000 лет. Обнаружены они на двух важных археологических объектах — храме Чжуцю в городе Чжоукоу и древнем городе-крепости в Синьми, построенных во времена династии Ся, правившей в древнем Китае в период с 2070 по 1600 г. до н. э. И новые открытия предоставили археологам дополнительные данные том периоде истории.

Фундамент из утрамбованной земли, обнаруженный на месте раскопок, занимает площадь около 1800 кв. м — 60 метров в длину и 30 в ширину. По мнению археологов, это часть древнего дворцового комплекса города. Постройка возвышалась в центре, была окружена террасами, монастырями и центральной площадью.

Немного восточнее этой монументальной находки археологи также обнаружили остатки утрамбованной земли, которая, по их мнению, была частью того же комплекса зданий.

Кроме того, на месте храма Чжуцю исследователи нашли более 100 реликвий, относящихся к периоду строительства крепости. В том числе остатки зольников, рвов, архитектурных сооружений. Среди наиболее важных находок — остатки двух круглых построек для хранения зерна, напоминающих амбары времен ранней династии Ся.

По словам археологов, открытие предоставит новые материалы для изучения уровня развития сухого земледелия, технологии хранения зерна и истории амбарного строительства в древнем северном Китае.