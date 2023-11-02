В Италии археологи вскрыли неповрежденную этрусскую гробницу

Во время раскопок в археологическом парке Вульчи итальянские археологи обнаружили нетронутую этрусскую гробницу, возраст которой оценивается примерно в 2600 лет. The History Blog сообщает, что гробница расположена в некрополе Казале-дель-Остерия. Несмотря на почтенный возраст, мародеры до нее не добрались, и специалистам досталась прекрасно сохранившаяся усыпальница.

Внутри археологи обнаружили коллекцию керамики, амфор, посуды и бронзовый котел. Сохранилась даже скатерть, которая использовалась в этрусском религиозном ритуале «последней трапезы». Ученые отмечают, что все найденные предметы находятся в отличном состоянии.

Объект назвали «Гробница 58». Археологи обнаружили ее еще в апреле 2023 года, однако несколько месяцев ушло на расчистку входа, который был заблокирован несколькими плитами туфа. Исследователи раскапывали их очень осторожно, одну за одной, и только в конце октября гробница была вскрыта.

Усыпальница высечена в мягком вулканическом туфе и содержит сразу две камеры. В первой были найдены этрусские амфоры, предназначенные для хранения местного вина. В другой находились импортные амфоры и керамика из восточной Греции, Ионии и Коринфа, а также чаша-тренога и железные предметы.

Недавно в Египте были обнаружены хорошо сохранившиеся гробницы с мумиями. Их возраст насчитывает 3400 лет.