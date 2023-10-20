В Египте обнаружили хорошо сохранившиеся гробницы с мумиями

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В некрополе Туна эль-Гебель в Египте нашли древние гробницы с мумифицированными телами умерших первосвященников и чиновников. Несмотря на возраст (3400 лет), они хорошо сохранились, передает Daily Mail.

Гробницы относятся к эпохе Нового царства — периоду с XVI до XI века до нашей эры, когда Египет достиг своего расцвета. Эта эпоха охватывает правление сразу трех династий, руководивших страной с 1549 по 1069 год до нашей эры: Восемнадцатой, Девятнадцатой и Двадцатой.

Одной из главных находок стал пестрый деревянный саркофаг, с изображением дочери Тота — древнеегипетского бога мудрости, знаний, Луны, а также покровитель библиотек, ученых, чиновников и мирового порядка. В Древнем Египте его часто изображали в виде птицы ибиса или бабуина.

Недалеко от гробницы были обнаружены амулеты, украшения и 15-метровый папирус — «Книга мертвых». Археологи отмечают, что он сохранился в хорошем состоянии, будто «был написан вчера».

Ранее в Италии была обнаружена «гробница Цербера».