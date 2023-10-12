В Италии обнаружена «гробница Цербера»

Погребальная запечатанная гробница с изображением Цербера (трехглавого пса из древнегреческой мифологии) обнаружена в итальянском городе Джульяно. Эксперты полагают, что возраст находки — две тысячи лет. Об этом пишет издание Daily Mail.

Гробница найдена на сельскохозяйственных угодьях во время археологических исследований, проведенных перед началом ремонтных работ городской системы водоснабжения. Чтобы попасть внутрь погребальной камеры, археологам пришлось осторожно снять плитку, закрывающую потолочный проем, в результате чего они увидели то, что назвали «беспрецедентным» открытием.

Среди наиболее знаменитых мифологических фигур, изображенных на стенах, — трехглавая собака, которая охраняет ворота подземного мира. Именно поэтому погребение назвали «гробницей Цербера». Поразительная картина представляет собой 12-й подвиг Геракла, когда он спустился в Аид, ведомый Меркурием, чтобы поймать монстра.

Среди других изображенных мифологических фигур — ихтиокентавры (морские божества с верхней частью человеческого тела, а нижней — тела лошади и рыбьим хвостом). Они стоят лицом друг к другу и держат древний греко-римский щит. У каждого на руке крылатый младенец эрот, похожий на Купидона.

«Три раскрашенных клина, алтарь с сосудами для возлияний, покойные, все еще лежащие на погребальных ложах с богатыми предметами, дополняют картину открытия, которое в этой области является беспрецедентным» — рассказали исследователи.

Ранее во время раскопок на Кипре были найдены царские гробницы с сохранившимися 500 артефактами.

Анна Морозова