В Индонезии заметили детёныша редкого яванского носорога

В Национальном парке Уджунг-Кулон в Индонезии фотоловушка запечатлела детеныша яванского носорога, гуляющего со своей матерью.
Парк Уджунг-Кулон — последнее оставшееся дикое место обитания яванских носорогов. После нескольких лет сокращения популяции этих животных предполагается, что в заповеднике площадью около 120 тысяч гектаров, состоящем из тропических лесов и пресноводных ручьев, обитает около 82 особей.
Когда-то яванские носороги были распространены по всей Юго-Восточной Азии. Количество особей в популяции превышало несколько тысяч, однако животных стало гораздо меньше из-за браконьеров и вторжения человека в их естественную среду обитания. Поэтому обнаружение детеныша стало знаковым событием, которое вселяет надежду на возможность спасения этого уникального вида.
Ранее на Курилах был обнаружен жаворонок редкого вида.
Анна Морозова