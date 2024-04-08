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В Индонезии заметили детёныша редкого яванского носорога

Его пол остается неизвестным.

В Национальном парке Уджунг-Кулон в Индонезии фотоловушка запечатлела детеныша яванского носорога, гуляющего со своей матерью.

Парк Уджунг-Кулон — последнее оставшееся дикое место обитания яванских носорогов. После нескольких лет сокращения популяции этих животных предполагается, что в заповеднике площадью около 120 тысяч гектаров, состоящем из тропических лесов и пресноводных ручьев, обитает около 82 особей.

Когда-то яванские носороги были распространены по всей Юго-Восточной Азии. Количество особей в популяции превышало несколько тысяч, однако животных стало гораздо меньше из-за браконьеров и вторжения человека в их естественную среду обитания. Поэтому обнаружение детеныша стало знаковым событием, которое вселяет надежду на возможность спасения этого уникального вида.

Ранее на Курилах был обнаружен жаворонок редкого вида.

Анна Морозова