В Индонезии заметили детёныша редкого яванского носорога

Когда-то яванские носороги были распространены по всей Юго-Восточной Азии. Количество особей в популяции превышало несколько тысяч, однако животных стало гораздо меньше из-за браконьеров и вторжения человека в их естественную среду обитания. Поэтому обнаружение детеныша стало знаковым событием, которое вселяет надежду на возможность спасения этого уникального вида.