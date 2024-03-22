Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Курилах обнаружили жаворонка редкого вида

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Ученые обнаружили на территории острова Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) редкий вид жаворонка, сообщили журналистам в заповеднике «Курильский».

Источник: заповедник "Курильский"

«Первым зарегистрированным сотрудниками заповедника “Курильский” жаворонком весной 2024 года стал нетипичный для Кунашира представитель этого семейства — рогатый жаворонок. Примечательно, что 22 марта считается не только Днем весеннего равноденствия, но и старинным славянским праздником — Днем жаворонка», — рассказали в учреждении.

Ученые предполагают, что этот редкий вид жаворонка мог оказаться на Курилах из-за сильного ветра.

Уточняется, что существует всего два вида рогатых жаворонков. В России обитает только один из них, ученые выделяют шесть его подвидов. На Дальнем Востоке страны обитает тундровый подвид. Места гнездования в ДФО установлены в Амурской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.