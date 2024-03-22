На Курилах обнаружили жаворонка редкого вида

Уточняется, что существует всего два вида рогатых жаворонков. В России обитает только один из них, ученые выделяют шесть его подвидов. На Дальнем Востоке страны обитает тундровый подвид. Места гнездования в ДФО установлены в Амурской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.