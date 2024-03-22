На Курилах обнаружили жаворонка редкого вида

«Первым зарегистрированным сотрудниками заповедника “Курильский” жаворонком весной 2024 года стал нетипичный для Кунашира представитель этого семейства — рогатый жаворонок. Примечательно, что 22 марта считается не только Днем весеннего равноденствия, но и старинным славянским праздником — Днем жаворонка», — рассказали в учреждении.
Ученые предполагают, что этот редкий вид жаворонка мог оказаться на Курилах из-за сильного ветра.
Уточняется, что существует всего два вида рогатых жаворонков. В России обитает только один из них, ученые выделяют шесть его подвидов. На Дальнем Востоке страны обитает тундровый подвид. Места гнездования в ДФО установлены в Амурской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.