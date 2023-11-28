В Индонезии родился редкий суматранский носорог

Из-за браконьерства и разрушения среды их обитания суматранские носороги (Dicerorhinus sumatrensis) находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерской охоты. Рог этого животного используют в традиционной китайской медицине.

По оценкам Всемирного фонда природы (WWF) и Международного союза охраны природы (МСОП), популяция суматранских носорогов на индонезийских островах Суматра и Борнео составляет менее 80 особей. Это уже пятый суматранский носорог, рожденный в Уэй-Камбас с 2012 года: сама Далила тоже входит в их число, хотя особи этого вида неохотно размножаются в неволе.