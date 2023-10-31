В Индонезии обнаружены древние ножи из акульих зубов

Международная группа ученых, в которую вошли специалисты из университетов Гриффита (Австралия) и Хасануддина (Индонезия), нашла самые старые ножи возрастом не менее пяти тысяч лет. Результаты анализа древних артефактов представлены в журнале Antiquity.

Два акульих зуба со следами обработки и использования обнаружили во время раскопок тоалейской культуры. Ее представители — охотники-собиратели — жили на острове Сулавеси с середины позднего голоцена до времени австронезийских неолитических земледельцев, пришедших из материковой Азии примерно 3,5 тысячи лет назад.

Археологи определили, что зубы принадлежат тигровой акуле (Galeocerda cuvier). У первого, найденного в пещере Леанг-Паннинге, просверлены два отверстия в районе корня, у другого имеется только одно.

Исследование находок показало, что когда-то они были плотно прикреплены к рукоятке нитями растительного происхождения и веществом, похожим на клей.

Зубы происходили из слоев, связанных с культурой тоала, поэтому археологи датировали их периодом пять-семь тысяч лет назад. Эти ножи считаются самыми древними. Такие предметы использовались в качестве повседневных орудий, так как они быстро затупляются. Во многих культурах к оружию прибегают для решения конфликтов и совершения ритуалов. Вероятно, в то время оружие выполняло такую же задачу.

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