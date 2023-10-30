Близ Великой Китайской стены найдены древние каменные бомбы

Источник: CC BY-SA 3.0

В 80 километрах от Пекина, поблизости от отрезка Великой Китайской стены в Бадалине, который был построен правителями династии Мин в XVI веке, были найдены античные взрывные устройства. Об этом сообщает Live Science.

У каменных бомб возрастом 400 лет в центре находится отверстие, предназначенное для засыпания пороха, который обеспечивал максимальную мощность взрыва. Изделия, которые были обычным оружием охранников стены, поджигали и сбрасывали на противника с высоты.

По мнению ученого Тонио Андраде, ученого из Университета Эмори в Атланте, находка свидетельствует о появившимся разнообразии порохового оружия после изобретения пороха в Китае в 900-х годах. Эксперт называет династию Мин первой в мире «пороховой империей».

Ранее на Урале были обнаружены средневековые ямы-ловушки.

Анна Морозова