На Урале обнаружены средневековые ямы-ловушки

В Приуральском районе ученые из Югры во время исследования земельных участков обнаружили средневековые ямы-ловушки. Об этом сообщается в группе «Приуралье» ВКонтакте.

По словам специалистов, ямы могли использоваться древними охотниками для поимки диких животных. Теперь участок вокруг находки не станут использовать для проведения каких-либо работ до завершения каких-либо археологических раскопок.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-150214082&id=456243912&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые говорят, что с примитивными копьями и стрелами бегать за хищниками тяжело. Поэтому коренные жители региона установили такие ловушки для добычи дичи. Они строились до появления огнестрельного оружия и капканов. Также исследователи добавили, что в археологии находки считаются хозяйственными постройками и являются памятниками культурного наследия.

Ранее археологи раскопали хорошо сохранившийся древнегреческий шлем.