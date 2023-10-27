На Урале обнаружены средневековые ямы-ловушки
Скорее всего их установили коренные жители.
Скорее всего их установили коренные жители.
В Приуральском районе ученые из Югры во время исследования земельных участков обнаружили средневековые ямы-ловушки. Об этом сообщается в группе «Приуралье» ВКонтакте.
По словам специалистов, ямы могли использоваться древними охотниками для поимки диких животных. Теперь участок вокруг находки не станут использовать для проведения каких-либо работ до завершения каких-либо археологических раскопок.
Ученые говорят, что с примитивными копьями и стрелами бегать за хищниками тяжело. Поэтому коренные жители региона установили такие ловушки для добычи дичи. Они строились до появления огнестрельного оружия и капканов. Также исследователи добавили, что в археологии находки считаются хозяйственными постройками и являются памятниками культурного наследия.
Ранее археологи раскопали хорошо сохранившийся древнегреческий шлем.
Анна Морозова