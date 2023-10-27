18:18 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

На Урале обнаружены средневековые ямы-ловушки

Скорее всего их установили коренные жители.

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Источник: Приуралье

В Приуральском районе ученые из Югры во время исследования земельных участков обнаружили средневековые ямы-ловушки. Об этом сообщается в группе «Приуралье» ВКонтакте.

По словам специалистов, ямы могли использоваться древними охотниками для поимки диких животных. Теперь участок вокруг находки не станут использовать для проведения каких-либо работ до завершения каких-либо археологических раскопок.

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Ученые говорят, что с примитивными копьями и стрелами бегать за хищниками тяжело. Поэтому коренные жители региона установили такие ловушки для добычи дичи. Они строились до появления огнестрельного оружия и капканов. Также исследователи добавили, что в археологии находки считаются хозяйственными постройками и являются памятниками культурного наследия.

Ранее археологи раскопали хорошо сохранившийся древнегреческий шлем.

Анна Морозова

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