В индийской школе на работу вышла первая робо-учительница

Издание NDTV передает, что школа в штате Керала, Индия, вошла в историю благодаря учителю с искусственным интеллектом. Создатели назвали ее «Айрис» (Iris).
Она может отвечать голосом на сложные вопросы по различным предметам. Первый робот-гуманоид будет преподавать в Высшей средней школе штата по инициативе благотворительного фонда Kaduvayil Thangal и является частью проекта Atal Tinkering Lab (ATL), инициативы NITI Aayog 2021 года, призванной стимулировать внеклассную деятельность в школах.
Даже презентация Айрис вызвала ажиотаж. Учитель свободно владеет тремя языками, носит национальный костюм сари и передвигается с помощью колес. Несмотря на явные преимущества, однако, многие родители считают, что детям нужно живое общение.
Роботов-гуманоидов давно «приучают» к жизни с людьми. Так, американская компания Figure объявила об усовершенствовании своих гуманоидных роботов, которые без чьей-либо помощи могут выполнять ряд бытовых задач.
Олеся Маевская