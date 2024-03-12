В индийской школе на работу вышла первая робо-учительница

Она может отвечать голосом на сложные вопросы по различным предметам. Первый робот-гуманоид будет преподавать в Высшей средней школе штата по инициативе благотворительного фонда Kaduvayil Thangal и является частью проекта Atal Tinkering Lab (ATL), инициативы NITI Aayog 2021 года, призванной стимулировать внеклассную деятельность в школах.