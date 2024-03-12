В Индии разгорелся скандал из-за шпаргалок на экзамене

Друзья и родственники учеников 10 класса, сдающих важный экзамен в школе в Харьяне (Индия), были сняты на видео. Они взбирались на заднюю стену здания, чтобы передать шпаргалки своим близким.
Из-за этого на данный момент учебное заведение находится в центре масштабного скандала, связанного с мошенничеством. Как передает OddityCentral, ролики с «помощниками» заполонили социальные сети.
Местные чиновники настаивают на том, что люди просто пытались помочь своим друзьям и родственникам и самого факта списывания зафиксировано не было. Однако некоторые источники утверждают, что «скалолазы» активизировались только после того, как экзаменуемым были выданы конкретные варианты задач.
Якобы кто-то сфотографировал анкету для экзамена и поделился ею с друзьями и родственниками студентов, ожидающими на стоянке за зданием школы. На одном из видеороликов видно, как по меньшей мере дюжина человек взбирается на бетонную стену и подзывает студентов к окнам для передачи ответов.
Несмотря на доказательства мошенничества, представители школы утверждают, что на видео лишь показана попытка мошенничества, добавляя, что служба безопасности сумела предотвратить постороннее вмешательство во время экзамена.
Однако шпаргалки в действительности сильно помогают ученикам. Недавно педагог-психолог онлайн-школы рассказала о плюсах и минусах использования готовых домашних заданий, а также об их влиянии на успеваемость школьника и его способность усваивать материал.
Олеся Маевская