В Индии разгорелся скандал из-за шпаргалок на экзамене

Местные чиновники настаивают на том, что люди просто пытались помочь своим друзьям и родственникам и самого факта списывания зафиксировано не было. Однако некоторые источники утверждают, что «скалолазы» активизировались только после того, как экзаменуемым были выданы конкретные варианты задач.