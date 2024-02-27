Педагог перечислила плюсы и минусы готовых домашних заданий

В беседе с агентством RuNews24.ru в понедельник, 26 февраля, среди положительных аспектов использования ГДЗ специалист отметила экономию времени, поскольку ученик сможет быстрее сделать домашнее задание, если будет использовать готовые ответы. Также он сможет проверить свои знания, убедиться, что задание выполнено верно, или же понять допущенные ошибки и избежать их в будущем.
К негативным последствиям использования ГДЗ Липеева отнесла слабое усвоение материала из-за списывания готовых ответов. Кроме того, если постоянно использовать ГДЗ, ученику будет сложно научиться самостоятельно решать задачи и развивать критическое мышление. Помимо этого, педагог указала на риск получения низких оценок за контрольные работы, поскольку, если школьник полагается только на ГДЗ, он не усвоит материал достаточно глубоко.
Эксперт напомнила, что до появления ГДЗ школьники тоже находили, как списать домашнее задание: у друзей или одноклассников, из учебников и справочных материалов, обращались за помощью к старшим или студентам.
Ранее, 26 февраля, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новых видеоразборах и тестах для подготовки к ЕГЭ в МЭШ. По ее словам, столичным школьникам стали доступны в библиотеке и электронном дневнике МЭШ новые видеоразборы заданий ЕГЭ, тесты с автопроверкой и интерактивные приложения для подготовки к испытаниям. Всего доступно 327 актуальных роликов, уточняет НСН. Ракова подчеркнула, что материалы были подготовлены лучшими столичными педагогами, сообщает агентство городских новостей «Москва».
20 февраля мэр столицы Сергей Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ. По его словам, выплату уже получили больше 8,5 тыс. педагогов, чьи ученики показали отличные результаты на ЕГЭ, сообщает «Москва 24».
Расписание ЕГЭ на 2024 год было утверждено 29 декабря 2023 года. Основной период госэкзамена пройдет с 23 мая по 1 июля. Досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября, отмечает телеканал «Звезда».
В 2021 году онлайн-школа Skysmart провела исследование и выяснила, что 10% школьников пользуются готовыми домашними заданиями «очень часто» — более 30 раз за четверть. 18% респондентов признались, что списывают домашнее задание чуть реже — от 10 до 30 раз за тот же период, пишет RT. Лишь 7% школьников заявили, что при выполнении домашнего задания вовсе не используют ГДЗ. При этом 6% учащихся российских школ обращаются к ним постоянно. Участие в опросе приняли 1,5 тыс. учеников.