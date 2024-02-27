Педагог перечислила плюсы и минусы готовых домашних заданий

В 2021 году онлайн-школа Skysmart провела исследование и выяснила, что 10% школьников пользуются готовыми домашними заданиями «очень часто» — более 30 раз за четверть. 18% респондентов признались, что списывают домашнее задание чуть реже — от 10 до 30 раз за тот же период, пишет RT. Лишь 7% школьников заявили, что при выполнении домашнего задания вовсе не используют ГДЗ. При этом 6% учащихся российских школ обращаются к ним постоянно. Участие в опросе приняли 1,5 тыс. учеников.