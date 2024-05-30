В Индии обнаружились двойники местного премьер-министра

Рашид Ахмед работает водителем электрорикши в Дели, а соседи ласково зовут его «наш Моди» — в честь премьер-министра Индии Нарендры Моди, который руководит государством с 2014 года — и по итогам выборов этого года надеется пойти на третий срок. Если он выиграет — а все опросы показывают, что так и будет — Моди станет первым премьер-министром Индии после Джавахарлала Неру, занявшим это кресло трижды.
60-летний Ахмед никогда не менял свою внешность — но с 2014 года вдруг стал гораздо популярнее на улицах. Он живет спокойной жизнью с женой, детьми и внуками в двухэтажном доме, но все по соседству знают «нашего Моди», а прохожие на улице часто просят сфотографироваться с ними. Местные дети зовут шофера «дядюшка Моди».
Ахмед даже несколько раз приходил на митинг партии Моди Бхаратия джаната («Индийская народная партия») работать двойником, и толпа поначалу приняла его за премьер-министра. За такой выход Ахмед получает 1000 рупий (примерно столько же в рублях), то есть свою дневную выручку.
Еще один двойник Моди — 68-летний Джагдиш Бхатия, руководитель агентства недвижимости в одном из дорогих районов Дели. Он участвует в митингах, но не берет деньги у партии. Агентству Reuters Джагдиш объяснил: «Мне нравится то, что делает Моди, и как он помогает стране. Поэтому я рад, что могу помочь его партии».
Бхатия одевается так же, как премьер-министр, чтобы быть на него похожим — в отличие от Ахмеда, у которого это вышло как-то само.
Ахмед и Джагдиш — не единственный человек, похожий на Моди. В Индии их много: есть бизнесмен из финансового квартала, а есть торговец уличной едой из Гуджарата, родного штата Нарендры — и многие из них участвуют в избирательной кампании в качестве двойников.
А вот другая новость про двойника — в Таиланде продает уличную еду человек, похожий на Киану Ривза.
Георгий Мазуркевич