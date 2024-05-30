В Индии обнаружились двойники местного премьер-министра

Рашид Ахмед работает водителем электрорикши в Дели, а соседи ласково зовут его «наш Моди» — в честь премьер-министра Индии Нарендры Моди, который руководит государством с 2014 года — и по итогам выборов этого года надеется пойти на третий срок. Если он выиграет — а все опросы показывают, что так и будет — Моди станет первым премьер-министром Индии после Джавахарлала Неру, занявшим это кресло трижды.