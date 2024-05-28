Двойник Киану Ривза стал популярен в Тайланде

Несколько дней назад в тайских социальных сетях завирусилось короткое видео с подписью «Джон Уик перестал убивать людей и занялся продажей кофе и кальмаров на гриле». Из-за шокирующего сходства героя роликов и персонажа популярного боевика Чада Стахелски, люди решили, что бывший наемник приехал на тайную миссию в Тайланд. Вскоре появились и другие видеоролики с участием загадочного двойника, на многих из них он даже был одет в костюм и белый галстук, как и главный герой фильма. Зрители шутили в комментариях, что он, должно быть, покончил с убийствами плохих парней и стал уличным продавцом еды.