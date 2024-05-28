Двойник Киану Ривза стал популярен в Тайланде

Несколько дней назад в тайских социальных сетях завирусилось короткое видео с подписью «Джон Уик перестал убивать людей и занялся продажей кофе и кальмаров на гриле». Из-за шокирующего сходства героя роликов и персонажа популярного боевика Чада Стахелски, люди решили, что бывший наемник приехал на тайную миссию в Тайланд. Вскоре появились и другие видеоролики с участием загадочного двойника, на многих из них он даже был одет в костюм и белый галстук, как и главный герой фильма. Зрители шутили в комментариях, что он, должно быть, покончил с убийствами плохих парней и стал уличным продавцом еды.
Видео с участием тайского Джона Уика набирали до 4,7 миллионов просмотров. В итоге мужчина стал настолько популярен, что даже ведущие новостные агентства Таиланда приложили все усилия, чтобы узнать героя. В конце концов, жена этого человека раскрыла его личность, сказав, что это не Джон Уик, а ее муж — обычный немец по имени Андреас, приехавший погостить на ее родину.
Женщина по прозвищу Тук также рассказала телепрограмме «Ruang Lao Sao Arthit», что, находясь в Германии, она заметила сходство своего мужа с Кином Ривзом, поэтому предложила ему покрасить свои светлые волосы и бороду в черный цвет для еще большего эффекта. Ее идея сработала, и вскоре люди стали просить разрешения сфотографироваться, когда они выходили на улицу.
Спасибо тайскому народу за то, что приняли меня. Тайцы замечательные люди, в особенности моя жена.
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Кристина Корчанова.