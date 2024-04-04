Warner Bros. приступила к работе над пятой «Матрицей». Подробности

В The Hollywood Reporter напомнили, что франшиза «Матрица» стартовала 25 лет назад. Ее первая лента понравилась зрителям благодаря сложному сюжету, потрясающим спецэффектам и игре Киану Ривза. Снятый Вачовски фильм рассказывал о том, что наш мир — это симуляция и машины используют людей в качестве батареек. Нео должен был возглавить восстание людей против машин. Картина получила «Оскар» за звук, монтаж звука, визуальные эффекты и монтаж, а также заработала в мировом прокате $467 млн.