Warner Bros. приступила к работе над пятой «Матрицей». Подробности

Кинокомпания Warner Bros. приступила к работе над пятым фильмом легендарной франшизы «Матрица», пишет The Hollywood Reporter. Режиссером и сценаристом проекта выбрали Дрю Годдарда (сценарист проектов «Марсианин», «Война миров Z», «Монстро», «Баффи — истребительница вампиров», режиссер ленты «Хижина в лесу»).
Новая картина станет первым фильмом «Матрицы», в создании которого не будут напрямую задействованы авторы культовой франшизы Лана и Лилли Вачовски. Однако Лана Вачовски выступит в качестве исполнительного продюсера. The Hollywood Reporter не уточнил, появится ли в пятом фильме исполнитель роли Нео Киану Ривз.
Детали сюжета пока не разглашаются. Но в Warner Bros. заметили, что Годдард предложил новый подход к продолжению франшизы.
«“Матрица” изменила и кинематограф, и мою жизнь. Меня вдохновляет мастерство Ланы и Лилли, и я благодарен за предоставленный шанс рассказать новые истории, события, которых разворачиваются в созданном Вачовски мире», — заявил Годдард.
В The Hollywood Reporter напомнили, что франшиза «Матрица» стартовала 25 лет назад. Ее первая лента понравилась зрителям благодаря сложному сюжету, потрясающим спецэффектам и игре Киану Ривза. Снятый Вачовски фильм рассказывал о том, что наш мир — это симуляция и машины используют людей в качестве батареек. Нео должен был возглавить восстание людей против машин. Картина получила «Оскар» за звук, монтаж звука, визуальные эффекты и монтаж, а также заработала в мировом прокате $467 млн.
Два следующих фильма — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» вышли в 2003 году. Они собрали в прокате $741 млн и $427 млн, соответственно. Премьера четвертого фильма — «Матрица: Воскрешение» — прошла в декабре 2021 года. Его касса по всему миру — $159 млн.
На днях кинопрокатная компания «Вольга» представила локализованный трейлер ремейка еще одного культового проекта — фильма «Ворон». В оригинальной ленте 1994 года главную роль исполнил Брендон Ли, сын Брюса Ли. На съемках актер был случайно застрелен в ходе неудавшегося трюка. Ему было 28 лет. В новой версии «Ворона» главная роль досталась 33-летнему Биллу Скарсгарду («Оно», «Джон Уик 4»), сыну Стеллана Скарсгарда («Дюна», «Рассекая волны») и брату Александра Скарсгарда («Меланхолия», «Большая маленькая ложь», «Варяг»).