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В Индии кандидат в депутаты будет раздавать алкоголь бедным

Также она планирует открыть пивные бары в каждой деревне.

Независимый кандидат Ванита Раут в депутаты из Деревни Чимур во время своего обращения к народу дала странные обещания. По ее словам, в случае победы на выборах она предоставит малоимущим людям субсидируемые виски и пиво. Об этом пишет India Today.

Раут оправдала свои намерения тем, что бедным людям труд дается особенно тяжело, поэтому единственным утешением для них является алкоголь. Однако из-за маленькой зарплаты малоимущие не могут позволить себе качественные виски и пиво, ограничиваясь только деревенскими спиртосодержащими напитками. Их количество не ограничивается, поэтому жители зачастую теряют сознание после выпитого. Поэтому кандидат хочет, чтобы у них была возможность попробовать импортный ликер и насладиться его вкусом.

Раут подчеркнула, что алкоголь будет выдаваться лицам, достигшим 18 лет и получившим специальную лицензию на употребление высокоградусных напитков.

Также кандидат добавила, что она хочет, чтобы чувство вины, который человек испытывает при распитии алкоголя, было стерто из психики общества.

Ранее в Италии мэр острова Аликуди начал бесплатно раздавать коз.

Анна Морозова