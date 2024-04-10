В Индии кандидат в депутаты будет раздавать алкоголь бедным

Раут оправдала свои намерения тем, что бедным людям труд дается особенно тяжело, поэтому единственным утешением для них является алкоголь. Однако из-за маленькой зарплаты малоимущие не могут позволить себе качественные виски и пиво, ограничиваясь только деревенскими спиртосодержащими напитками. Их количество не ограничивается, поэтому жители зачастую теряют сознание после выпитого. Поэтому кандидат хочет, чтобы у них была возможность попробовать импортный ликер и насладиться его вкусом.