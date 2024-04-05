В Италии мэр острова Аликуди бесплатно раздает коз. В чем подвох

В Италии мэр города Аликуди и одноименного острова, расположенного в Тирренском море к северу от Сицилии, предложил бесплатно увезти с острова козу. Главное условие — человек должен поймать ее собственными руками, сообщает The Guardian.
Чиновник Риккардо Гулло придумал своеобразную акцию «Забери свою козу» после недавней переписи населения. Выяснилось, что на территории самого маленького из архипелага Эолийских островов (5 кв.м) на 100 жителей приходится в шесть раз больше этих парнокопытных.
Сообщается, что любой желающий, кто отправит запрос местному правительству по электронной почте и заплатит «гербовый сбор» в размере $17 (примерно 1,5 тыс. руб.), может взять себе на попечение столько коз, сколько хочет. При этом человек обязуется вывезти животных с острова в течение 15 дней с момента получения разрешения. Заявки принимаются до 10 апреля.
По мнению мэра, подобная программа «усыновления» коз — самый подходящий способ решить проблему перенаселения острова. «В идеале мы бы хотели, чтобы люди попытались приручить коз, а не есть их», — добавил мэр. Он также рассказал, что уже появились желающие, среди них — фермер с острова Вулькано, который хочет держать коз для производства сыра рикотта.
Первое стадо коз на острове появилось около 20 лет назад, их завез местный фермер. Но он обанкротился и не смог содержать животных. В итоге козы начали свободно бродить по округе и одичали.
В прошлом месяце РБК Life рассказывал, что в американском штате Монтана 80-летний владелец ранчо Артур «Джек» Скьюбарт клонировал архара (горного барана). Мужчина назвал животное «королем гор Монтаны» (Montana Mountain King) и использовал его сперму, чтобы вывести более крупную и ценную породу. «Гигантский» гибрид он хотел создать ради денег. Особей собирались продавать в частные охотничьи угодья в Техасе для дальнейшего отстрела — в подобных заповедниках люди за плату отстреливают трофейных животных. Например, одно «гибридное» потомство американец решил продать за $10 тыс.