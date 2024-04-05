В Италии мэр острова Аликуди бесплатно раздает коз. В чем подвох

Сообщается, что любой желающий, кто отправит запрос местному правительству по электронной почте и заплатит «гербовый сбор» в размере $17 (примерно 1,5 тыс. руб.), может взять себе на попечение столько коз, сколько хочет. При этом человек обязуется вывезти животных с острова в течение 15 дней с момента получения разрешения. Заявки принимаются до 10 апреля.