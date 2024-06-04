В Хошимине появился сомнительный способ знакомства

Хотя негодование общественности по поводу такой сомнительной организации кажется оправданным, владелица кафе сказала, что не собирается закрывать кафе знакомств, потому что ничего противозаконного в нем не происходило. На вопрос, информированы ли женщины об одностороннем окне, отделяющем их комнату от мужской, она ответила, что ее сотрудники делают все возможное, чтобы информировать посетителей, но иногда забывают, а некоторые девушки не всегда понимают ситуацию.