В Хошимине появился сомнительный способ знакомства

Кафе для свиданий «вслепую» в Хошимине, Вьетнам, подверглось критике за установку одностороннего окна, которое позволяет мужчинам видеть девушек, с которыми они разговаривают, но не наоборот.
Свидания организовываются в кофейне «Mina», разделенной стеклянной стеной на два разных зала для мужчин и женщин. Гостям сообщается, что стена абсолютно не прозрачна, что позволяет потенциальным влюбленным лучше узнать друг друга перед тем, как увидеться. Однако недавно было выявлено, что на самом деле это — зеркало-шпион (как в американских камерах для допросов), позволяющие мужчинам разглядывать женщин, с которыми они разговаривают. Соответственно, свидания «вслепую» — является таковым только для женщин.
Интересно также и то, что мужчины обязаны оплачивать различные пакеты услуг, предлагаемые кафе, в то время как женщины получают бесплатные напитки во время свиданий.
Хотя негодование общественности по поводу такой сомнительной организации кажется оправданным, владелица кафе сказала, что не собирается закрывать кафе знакомств, потому что ничего противозаконного в нем не происходило. На вопрос, информированы ли женщины об одностороннем окне, отделяющем их комнату от мужской, она ответила, что ее сотрудники делают все возможное, чтобы информировать посетителей, но иногда забывают, а некоторые девушки не всегда понимают ситуацию.
После общественного негодования и широкого освещения СМИ, ситуацию проверяют полицейские.
Кажется, что внешний вид все же имеет значение. В отдельном материале разбираемся: любовь с первого взгляда — на самом деле настоящая «любовь»?
Кристина Корчанова