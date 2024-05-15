Любовь с первого взгляда — на самом деле настоящая «любовь»?

Испокон веков общество делилось на две половины: первая (романтичная) — верила в любовь с первого взгляда, вторая (прагматичная) — считала данный феномен абсурдным. Философ и доктор наук Аарон Бен-Зеэв поделился своим профессиональным мнением по этому вопросу, разобрав ключевые аспекты любви с первого взгляда.
Любовь с первого взгляда — это всего лишь влечение?
Первая встреча между потенциальными возлюбленными обычно будоражит своей новизной. Это способствует появлению сильных эмоций — в физиологическом и психологическом плане. Подобная реакция в сферах биологии и психологии называется «Эффект Кулиджа». По сути этот термин характеризует поведение, при котором самцы проявляют продолжительную и высокую сексуальную активность по отношению к каждой новой самке. Подобная реакция часто встречается при феномене любви с первого взгляда.
Когда мы влюбляемся «с первого взгляда», мы оцениваем человека не только по признакам привлекательности, вызывающих в нас чувство возбуждения, но и по его характерным чертам личности, исходя из собственной шкалы ценностей. Для одних, это — доброта, мудрость и честность, других же может интересовать харизма, экспрессивность и выраженные лидерские навыки. Наличие желанных качеств может стать началом длительных отношений.
Однако в случае любви с первого взгляда мы зачастую полагаемся на интуицию, анализируя возникшую «химию». И это достаточно большая опасность для продолжительных отношений: оценивая партнера только по вспыхнувшим чувствам, мы в действительности полагаемся лишь на физиологический аспект отношений.
Соответственно, в зависимости от того, прислушиваемся ли мы к разуму и своим потребностям (как физиологическим, так и психологическим), зависит продолжительность и подлинность вспыхнувших чувств.
Есть ли место романтике в любви с первого взгляда?
«Когда я впервые увидела своего мужа, мой внутренний голос сказал мне, что я собираюсь провести с ним остаток своей жизни», — поделилась одна из женщин.
Является ли любовь с первого взгляда — глубокой и романтической связью? Основная трудность заключается в ограниченном времени связи. В любых отношениях сексуальное влечение к партнеру постепенно угасает (относительно первых сильных чувств), однако на замену им приходит эмоциональная привязанность.
В случае любви с первого взгляда все достаточно сложно, так как ее продолжительность и глубина определяется множествами факторов. Если вкратце, любовь с первого взгляда никогда не перерастет в глубокую связь, если у вас нет времени и желания на развитие отношений. Однако назвать это чувство абсолютно поверхностным — тоже нельзя.
Любовь с первого взгляда не отменяет наличие врéменных романтических аспектов, вроде желания постоянно быть вместе. Актуальные исследования показывают, что романтические партнеры считают время до и после полового акта одинаково важным для установления связи. Соответственно, регулярная физическая близость, включающая поцелуи и объятия, увеличивает продолжительность и качество отношений.
Этот факт говорит о том, что романтическая связь при любви с первого взгляда гораздо глубже, чем просто секс.
Итак, главный вопрос: могут ли короткие сексуальные контакты привести к продолжительным отношениям?
Да, любовь с первого взгляда и быстро возникший физический контакт могут перерасти в настоящие чувства. Начальный этап подобных отношений играет очень важную роль для последующего развития глубоких чувств. Это доказывает явление, получившее название «эффект медового месяца». Оно гласит, что качество брака довольно редко изменяется в лучшую сторону после начального этапа отношений.
Недавний опрос среди 2000 британцев, проведенный компанией Specsavers, показал, что более половины (59%) отношений, которые начались с любви с первого взгляда, все еще остаются крепкими, а почти каждый пятый союз (19%) из этих отношений длится более 40 лет.
Более того, одно из современных исследований гласит, что люди с большей вероятностью расстанутся друг с другом сразу после первого полового акта в долгосрочных и более серьезных отношениях, нежели после секса «на первом свидании».
О действительно длительных отношениях и свадьбе 88-летних «молодоженов» читайте в отдельном материале.
Кристина Корчанова