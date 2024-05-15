Любовь с первого взгляда — на самом деле настоящая «любовь»?

В случае любви с первого взгляда все достаточно сложно, так как ее продолжительность и глубина определяется множествами факторов. Если вкратце, любовь с первого взгляда никогда не перерастет в глубокую связь, если у вас нет времени и желания на развитие отношений. Однако назвать это чувство абсолютно поверхностным — тоже нельзя.