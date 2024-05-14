88-летняя невеста вышла замуж за свою первую любовь

88-летняя невеста Элейн Холл и ее ровестник-жених Роланд Пассаро познакомились еще во время учебы в средней школе в Аллентауне в 1950 году. По классике любовных фильмов, она была чирлидершей, а он — звездным спортсменом бейсбольной команды. Холл вспоминает, что в те годы Пассаро был красив и очень популярен, и что она чувствовала к нему взаимное влечение. Подростки общались на вечеринках и танцах, но никогда не встречались.
По окончании средней школы Холл в 18 лет вышла замуж за другого мужчину, свадьба прошла без особых церемоний, а на невесте не было фаты и белого платья. Союз оказался недолговечным, молодожены развелись в 1975 году. От брака у пары осталось трое детей. Следующие 28 лет Холл провела в одиночестве, воспитывая их.
Пассаро, тем временем, поступил в колледж и женился, завел троих сыновей и переехал в Майами, чтобы занять должность в одной из местных авиакомпаний. В 2002 году произошла трагедия: его жена и один из сыновей умерли с разницей в 10 месяцев.
На следующий год, в 2003 году, Холл и Пассаро посетили 50-ю встречу выпускников средней школы в Аллентауне. Они сразу узнали друг друга, почувствовали давно знакомое влечение и обменялись адресами электронной почты. В конце вечера он спонтанно поцеловал ее.
Вскоре они влюбились, как подростки. Каждый день пара разговаривала по телефону и переписывались по электронной почте. В течение следующих месяцев разговоры приобрели романтический характер, уже к Рождеству 2004 года Холл переехала к Пассаро в Майами. Они наслаждались своими отношениями, но не обсуждали вопрос о браке почти 20 лет.
После того, как в конце 2022 года кто-то из друзей пары задал очередной вопрос о женитьбе, Холл повернулась к возлюбленному и спросила: «Что ты думаешь о том, чтобы пожениться?». Он сразу же ответил согласием.
23 марта Холл и Пассаро поженилась во Флориде: 88-летняя пара провела торжественную церемонию, обменявшись клятвами в кругу семьи и близких друзей. Церемонию провел сын Пассаро — Джим, другой сын стал его шафером. Холл к алтарю отвели две дочери. Правнучки пары были цветочницами.
«В свои 88 лет я все время повторяла, что, может быть, мне не стоит надевать фату. Мои дочери мне тогда сказали: “Мама, перестань пытаться не выглядеть как невеста. Ты и есть невеста. Мы собираемся сделать все как надо”, — вспоминает она, — “Я чувствую себя так же, как в 15 лет. У меня до сих пор мурашки бегают по коже. Я просто его очень люблю”.
Жених рассказал, что почувствовал то же самое, когда увидел Холл, идущую к алтарю в белом свадебном платье и фате: «Все это время я думал, что она была такой же красивой, такой же волнующей, как тогда — в средней школе».
Впервые они встретились 74 года назад, в младших классах средней школы, и были влюблены друг в друга по уши, прежде чем разойтись в разные стороны.
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Кристина Корчанова