88-летняя невеста вышла замуж за свою первую любовь

«В свои 88 лет я все время повторяла, что, может быть, мне не стоит надевать фату. Мои дочери мне тогда сказали: “Мама, перестань пытаться не выглядеть как невеста. Ты и есть невеста. Мы собираемся сделать все как надо”, — вспоминает она, — “Я чувствую себя так же, как в 15 лет. У меня до сих пор мурашки бегают по коже. Я просто его очень люблю”.