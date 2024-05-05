Любовь по ренессансу: открываем тайны муз шедевров Возрождения

Смотришь на улыбающуюся Мону Лизу — и очаровываешься. Думаешь — кем же была эта девушка с загадочной улыбкой? Чуть меньше 20 лет назад ученые доказали, что модель Леонардо — Лиза дель Джокондо, жена торговца тканями Франческо. О судьбе ее известно мало, и, судя по всему, прожила она спокойную тихую жизнь. И в этом смысле — стала исключением. Чаще судьбы муз, запечатленных на картинах великих мастером Возрождения, были наполнены крутыми поворотами и любовными страстями. Мы выбрали семь поразительных историй, которые заставляют иначе посмотреть на знаменитые шедевры.
Тихое счастье «Дамы с горностаем»
Леонардо да Винчи. «Дама с горностаем». Другая героиня — натурщица одного из четырех женских портретов кисти Леонардо да Винчи. Кстати, опросы в интернете, показывают, что для российского зрителя именно этот портрет Леонардо — самый лучший и самый красивый, а не «Мона Лиза». Традиционно считается, что «Дама с горностаем» написана по заказу покровителя художника, правителя Милана Лодовико Сфорца, и изображает его фаворитку Чечилию Галлерани. Это предположение основано практически на детективном расследовании: словесном описании некого ее портрета в сонете, а также на ребусе, связанном с ее фамилией: горностай по-гречески — «гале». Кем была эта женщина, откуда она взялась при дворе, что творилось в ее душе, почему именно она так привлекла Леонардо? Знаменитая картина хранит много секретов ее натурщицы.
Людовико Сфорца очаровался красотой Чечилии, когда увидел ее у церкви. Первые годы прятал юную любовницу в монастыре, потом сделал официальной фавориткой. И заказал портрет Леонардо. Девушка заворожила мастера своей робость и мальчишечьей угловатостью, а еще удивительным внутренним спокойствием. Не случайно он написал ее в срок (что с Леонардо почти не случилось) и с горностаем — ребус с шифровкой фамилии на греческом предложила сама Чечирия, которая как раз тогда учила язык древних. Тогда она еще не знала, что скоро округлится, потеряв формы изящной статуэтки, и Людовико подыщет ей мужа — графа, с которым она обретет тихое счастье.
Украденная монашка
Фра Филиппо Липпи. «Ла Липпина». История Ромео и Джульетты — пожалуй, самая знаменитая любовная история эпохи Ренессанса. Но она — вымышленная! Если же говорить о реальных историях, то любовь Фра Филиппо Липпи и Лукреции Бути считается одной из самых известных. Липпи был монахом, а она — монахиней, он похитил ее из монастыря, и они жили долго и счастливо. Невероятный был скандал!
Перед нами картины и фрески работы Липпи, на которых изображена прекрасная монахиня — изящная блондинка. Причем зачастую в образе католических небожителей. Вот одна из работ, считающихся ее «портретом». Вообще Липпи написал множество «Мадонн», но эта — одна из самых знаменитых и узнаваемых, благодаря чему она приобрела отдельное прозвище — «Ла Липпина». «Ла Липпина» станет примером для многих художников, включая Сандро Боттичелли.
Округлившаяся «Весна»
Сандро Боттичелли. «Портрет дамы, известной как Смеральда Брандини». Симонетта Веспуччи — юная флорентийская аристократка, в которую Боттичелли был платонически влюблен. Нет никаких свидетельств того, что они хотя бы раз перемолвились словом, однако он страдал по ней всю свою жизнь. Тяжело переживал ее кончину, случившуюся в юном возрасте, и был похоронен в изножье ее могилы. Как выглядела Симонетта Веспуччи известно всем: она смотрит на нас с полотен «Рождение Венеры» и «Весна». Но Боттичелли писал и других женщин, жен своих друзей. Вот он изображает жену ювелира, с которым работал над заказами для рода Медичи.
Эта женщина — тоже блондинка, но земной, а не ангельской красоты, — была другом художника, его конфидентом. Она выслушивала его жалобы о несчастной любви и, наверняка, вкусно кормила. Сохранилось несколько женских портретов кисти Боттичелли, и все они, кроме этого, являются профильным, согласно моде, которая к моменту его написания уже постепенно начинает устаревать. Это делает картину уникальной в творчестве Боттичелли. На ней натурщица изображена беременной, что всегда был большим риском для женщин той эпохи.
Нетипичная муза Тициана
Тициан. «Портрет Лауры Дианти». Героиня этого портрета — Лаура Дианти — та самая женщина, на которой женился Альфонсо д’Эсте, последний муж Лукреции Борджиа, после того, как та скончалась. Какой контраст — та была тоненькой аристократкой с пепельными вьющимися волосами, а эта — пышнотелая брюнетка, скорей во вкусе Карла Брюллова, чем Тициана, да вдобавок еще и куртизанка, с трудом обучившаяся грамоте. Однако ее любовь с Альфонсо оказалась очень сильной, говорили, что он на ней женился, правда, тайно. Данная картина — видимо, первый пример в итальянском искусстве, когда монарх заказал парадный портрет своей фаворитки.
Это было настолько нетипично, что через поколение, когда возник спор о том, может ли ее внук Чезаре д’Эсте наследовать герцогство, данный портрет был представлен как одно из доказательств того, что Лаура и Альфонсо все-таки поженились: «Любовниц так не изображают!» Однако в Ватикане посчитали обратное — все-таки это изображение прекрасной женщины в роскошных одеждах и в драгоценностях, наполненное экзотическим флером, далеко от стандарта торжественных портретов настоящих герцогинь.
«Гадкий утенок» с чувством слова
Корреджо. «Портрет дамы». Это единственный портрет работы Корреджо, прославившегося своими сладострастными мифологическими сюжетами. Из-за этого об его авторстве никто и не задумывался (картина считалась работой Лоренцо Лотто), пока не был расшифрован его автограф. О личности изображенной дамы до сих пор идут споры: несомненно, она знатна, богата и образована (о чем свидетельствует сложнейшая игра с атрибутами и зашифрованными надписями). Черно-белая колористическая гамма платья, сшитого по последней моде и цветом напоминающая монашеские одеяния, видимо, является траурным нарядом. На серебряном блюде начертано греческое слово «непенф» (зелье, трава забвения, в древнегреческой мифологии и литературе — происходящее из Египта лекарство от грусти, своего рода антидепрессант — М. М.).
Скорей всего, на ней изображена Вероника Гамбара, графиня родного города Корреджо. Ее поэтический дар и политические таланты воспевали поэты и писатели Италии, при этом не забывая отметить, что она была отнюдь не красавицей. Остаётся только гадать как «гадкий утенок» сумел сделать такую карьеру и стать знаменитой поэтессой.
Модница с портрета Бронзино
Бронзино. «Портрет Элеоноры Толедской с сыном Джованни». Один из самых знаменитых портретов позднего Возрождения, шедевр маньеризма — направления, который отличается холодностью, вычурным колоритом и особенными отношениями с формами, которые порой выглядят слишком извилистыми и ненатуральными.
Изображенная на нем женщина Элеонора Толедская — испанская аристократка, которая стала женой флорентийского герцога Козимо Медичи. Она наряжаться по последней моде, обожала яркие и дорогостоящие наряды, о чем свидетельствуют сохранившиеся документы о ее личных портнихах и ткачихах.
Конкурентка Рембрандта
Софонисба Ангишола. «Автопортрет». Эту художницу помнят только специалисты, однако для истории искусства она очень важна. Ангишола была первой женщиной, которая стала художницей-профессионалом, зарабатывавшим на жизнь на высшем уровне, при королевском дворе. Как она выглядела, мы представляем очень хорошо, благодаря огромному количеству ее автопортретов. В XVI — XVII веках она входит в тройку лидеров по автопортретам, после Дюрера и Рембрандта.
Данный портрет — миниатюра высотой 8 см. Он отличается тем, что в руках у художницы изображен медальон. Крупные инициалы в центре образуют имя ее отца. По ободу медальона написано «Дева Софонисба Ангишола, написанная своей собственной рукой, благодаря зеркалу, в Кремоне». Любопытна игра со словом «virgo» (дева): художница закрывает пальцем две последние буквы, таким образом представляясь как «vir» (мужчина, благородный муж). «Художник», а не «художница». Этот изящный ребус — своего рода символ ее борьбы за самостоятельность и имя (личный бренд).