Любовь по ренессансу: открываем тайны муз шедевров Возрождения

Леонардо да Винчи. «Дама с горностаем». Другая героиня — натурщица одного из четырех женских портретов кисти Леонардо да Винчи. Кстати, опросы в интернете, показывают, что для российского зрителя именно этот портрет Леонардо — самый лучший и самый красивый, а не «Мона Лиза». Традиционно считается, что «Дама с горностаем» написана по заказу покровителя художника, правителя Милана Лодовико Сфорца, и изображает его фаворитку Чечилию Галлерани. Это предположение основано практически на детективном расследовании: словесном описании некого ее портрета в сонете, а также на ребусе, связанном с ее фамилией: горностай по-гречески — «гале». Кем была эта женщина, откуда она взялась при дворе, что творилось в ее душе, почему именно она так привлекла Леонардо? Знаменитая картина хранит много секретов ее натурщицы.