В Хорватии найден хорошо сохранившийся греко-иллирийский шлем

Археологи из музеев Дубровника (Хорватия) обнаружили на месте гробницы в пещере Гомиле на хорватском полуострове Пелешац 2500-летний шлем. Он располагался в сухой каменной пристройке к могиле, из-за чего ученые предположили, что артефакт мог быть пожертвованием по обету.
Эта находка — второй подобный шлем, обнаруженный при раскопках в Гомиле. Предыдущий артефакт находился в могиле вместе с фрагментами железного оружия. Вероятно, он принадлежал одному из членов воинской элиты, который был там похоронен.
Всего в этом месте было найдено несколько типов шлемов. В Европе сохранилось всего 40 подобных артефактов, относящихся к IV веку до нашей эры, а предметы VI века до нашей эры еще более редкие.
По словам специалистов, обнаружение двух разных греко-иллирийских шлемов в одном месте является беспрецедентным. Их нахождение в одном и том же месте «фактически говорит о преемственности власти соответствующего сообщества. Эти шлемы всегда были символом какого-то статуса и власти».
Ранее в Китае на стоянке времен палеолита было найдено более 100 тысяч артефактов.
Анна Морозова