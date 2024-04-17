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В Хорватии найден хорошо сохранившийся греко-иллирийский шлем

Его возраст насчитывает 2500 лет.

Источник: Dubrovački muzeji / juginfo

Археологи из музеев Дубровника (Хорватия) обнаружили на месте гробницы в пещере Гомиле на хорватском полуострове Пелешац 2500-летний шлем. Он располагался в сухой каменной пристройке к могиле, из-за чего ученые предположили, что артефакт мог быть пожертвованием по обету.

Эта находка — второй подобный шлем, обнаруженный при раскопках в Гомиле. Предыдущий артефакт находился в могиле вместе с фрагментами железного оружия. Вероятно, он принадлежал одному из членов воинской элиты, который был там похоронен.

Всего в этом месте было найдено несколько типов шлемов. В Европе сохранилось всего 40 подобных артефактов, относящихся к IV веку до нашей эры, а предметы VI века до нашей эры еще более редкие.

По словам специалистов, обнаружение двух разных греко-иллирийских шлемов в одном месте является беспрецедентным. Их нахождение в одном и том же месте «фактически говорит о преемственности власти соответствующего сообщества. Эти шлемы всегда были символом какого-то статуса и власти».

Ранее в Китае на стоянке времен палеолита было найдено более 100 тысяч артефактов.

Анна Морозова