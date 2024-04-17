В Хорватии найден хорошо сохранившийся греко-иллирийский шлем

По словам специалистов, обнаружение двух разных греко-иллирийских шлемов в одном месте является беспрецедентным. Их нахождение в одном и том же месте «фактически говорит о преемственности власти соответствующего сообщества. Эти шлемы всегда были символом какого-то статуса и власти».