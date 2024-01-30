В Китае на стоянке времен палеолита нашли более 100 тыс. артефактов

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Более 100 тыс. артефактов раскопаны китайскими археологами на стоянке времен палеолита Мэнсихэ в уезде Лэчжи городского округа Цзыян в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Зона раскопок, сообщает агентство Синьхуа, отнесена к числу шести наиболее важных археологических открытий 2023 года в Китае.
Возраст стоянки Мэнсихэ, по оценкам ученых, составляет от 50 тыс. до 70 тыс. лет. В грунте сохранились остатки органики, включая окаменелости животных, черное дерево и семена растений.
Как рассказал ученый Института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань Чжэн Чжэсюань, летом 2019 года наводнение размыло почву и обнажило черное дерево и окаменелости животных, которые были погребены под землей в течение десятков тысяч лет, а также некоторые каменные орудия, которыми пользовались древние люди. Предварительный анализ показывает, что стоянка Мэнсихэ была сформирована древними людьми, жившими вблизи воды. Культурный слой впоследствии оказался ниже уровня воды в реке Мэнси. Тем самым во влажной почве сохранилось много органических материалов.
В 2023 году было раскопано более 105 тыс. каменных, деревянных и костяных орудий труда и окаменелостей, а также более 60 тыс. органических остатков — семян растений и спор. На предметах были обнаружены следы огня, огранки, резьбы по дереву и полировки. На территории Мэнсихэ найдены кости более 30 видов животных, включая слонов, носорогов, медведей, крупного рогатого скота, оленей, обезьян, рыб, черепах, змей, лягушек, птиц, дикобразов, бамбуковых крыс и других.