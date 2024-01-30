В Китае на стоянке времен палеолита нашли более 100 тыс. артефактов

Как рассказал ученый Института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань Чжэн Чжэсюань, летом 2019 года наводнение размыло почву и обнажило черное дерево и окаменелости животных, которые были погребены под землей в течение десятков тысяч лет, а также некоторые каменные орудия, которыми пользовались древние люди. Предварительный анализ показывает, что стоянка Мэнсихэ была сформирована древними людьми, жившими вблизи воды. Культурный слой впоследствии оказался ниже уровня воды в реке Мэнси. Тем самым во влажной почве сохранилось много органических материалов.