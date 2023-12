В Германии обнаружили разделанных прямобивневых слонов

Группа ученых из Германии и Нидерландов обнаружили следы разделки прямобивневых слонов на останках, раскопанных в местонахождениях Грёберн и Таубах, которые расположены на территории современной Германии. Это новое свидетельство того, что неандертальцы, жившие около 125 тысяч лет назад, употребляли в пищу огромных животных. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.