В Германии обнаружили разделанных прямобивневых слонов

Группа ученых из Германии и Нидерландов обнаружили следы разделки прямобивневых слонов на останках, раскопанных в местонахождениях Грёберн и Таубах, которые расположены на территории современной Германии. Это новое свидетельство того, что неандертальцы, жившие около 125 тысяч лет назад, употребляли в пищу огромных животных. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В Греберне в 1987 году во время добычи угля был найден почти полный скелет прямобивневого слона, а рядом с ним находились 26 кремневых артефактов. В Таубахе с XIX века раскопали кости нескольких десятков слонов, а также каменные орудия и прочие следы жизнедеятельности древних людей.

Судя по расположению костей скелета, найденного в Гребне, тушу животного расчленили при помощи каменных орудий. Так, по мнению ученых, голову отделили от туловища, чтобы добраться до мозга. Порезы присутствуют на разных частях тела, что говорит о разделке слона ради мяса, жира и внутренних органов.

На 17 костях скелета животного из Таубаха также обнаружены следы от каменных орудий. Помимо мяса неандертальцев интересовали также головной мозг, язык и жировые подушки на на слоновьих стопах.

Результат исследования показал, что у неандертальцев был доступ к свежим тушам животных, до которых они добирались раньше падальщиков. По данным экспертов, один прямобивневый слон массой десять тонн мог обеспечить взрослых неандертальцев примерно 2500 ежедневными порциями еды, энергетическая ценность которой равна примерно четырем тысячам килокалорий.

Остается неясно, что неандертальцы делали с такой большой добычей. Ученые говорят, что, возможно, архаичные люди умели заготавливать впрок мясо и жир и месяцами жить на стоянке, разбитой рядом с пищей. Согласная второй выдвинутой версии, они могли объединяться в крупные коллективы, когда появлялось очень много добычи. Но подлинность этих гипотез нельзя подтвердить археологическими данными.

Ранее были найдены доказательства охоты неандертальцев на пещерных львов.

Анна Морозова