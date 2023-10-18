Найдены доказательства охоты неандертальцев на пещерных львов

В 1985 году недалеко от города Зигсдорф в Германии археологи нашли почти полный скелет пещерного льва (Panthera spelaea), жившего примерно 48 тысяч лет назад. На его ребрах, позвонках и левой бедренной кости остались следы от каменных орудий. Поэтому тогда ученые решили, что неандертальцы, жившие в то время на территории страны, зарезали животное и разделали на мясо или нашли мертвого и решили использовать добычу.

Однако последнее исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, из-за чего на самом деле скончался пещерный лев. Это удалось узнать после изучения костей вымершего животного с использованием современных методов судебной медицины.

На третьем правом ребре был обнаружен частичный прокол. Ученые сравнили его форму и глубину с теми следами, которые остались на костях оленей, найденных на разных неандертальских стоянках, от удара деревянным копьем.

Таким образом удалось выяснить, что льва ударили деревянным копьем в левую часть брюшной полости. Орудие прошло сквозь жизненно важные органы и наткнулось на ребро, в котором осталось углубление. Это поражение и стало причиной смерти хищника. Это считается самым древним свидетельством охоты неандертальцев на Panthera spelaea.

Насколько регулярной она была, выяснить сложно, поскольку цель убийства не самая простая. Например, из-за сломавшегося копья неандерталец сам мог стать добычей. Исследователи подчеркнули, что остро заточенное деревянное копье лучше пробивает шкуру и внутренние органы животного, чем копье с кремневым наконечником. Они предположили, что лев отдыхал, лежа на правом боку, и не заметил охотника.

Несмотря на обилие копытных, которых можно было использовать в качестве пищи и добыть гораздо безопаснее, люди продолжали охотиться на львов. Ученые объяснили это тем, что использовалась шкура убитого животного. Этот вывод исследователи сделали, исходя из следов от каменных орудий, сохранившихся на вторых фалангах лап хищника. На конечностях слишком мало мяса, чтобы столь кропотливая работа имела смысл.

Ранее исследование показало, из-за чего исчезли неандертальцы.