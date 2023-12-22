В Германии нашли старую табличку с призывом демонов

Источник: Archäologie in Mecklenburg-Vorpommern

Во время строительных работ в немецком городе Росток была найдена «проклятая табличка» XV века с проклятием и призывом демона. Об этом пишет Hanse und Universitsstadt Rostock.

На артефакте, выполненном из свинца, мелкими буквами выгравирована надпись: «sathanas taleke belzebuk hinrik berith». В проклятии также упоминается мужское и женское имена, неразделенная любовь и ревность. Правда, из-за чего понадобилось наводить проклятие на этих двух людей, неизвестно.

Таблички с проклятиями всегда прятали от людей, чтобы никто не догадался о приближающейся опасности. Поэтому неудивительно, что артефакт нашли в полу в месте, где была уборная.

Исследователи сообщили, что подобные проклятия происходили из Древней Греции и Древнего Рима. Но эта находка оказалась намного моложе, поэтому открытие можно назвать уникальным.

Ранее археологами была найдена «проклятая табличка» с древней надписью имени Бога.

Анна Морозова