Что за «проклятую табличку» с древней надписью имени Бога нашли археологи?

Международная группа археологов обнаружила при раскопках на Западном берегу реки Иордан (регион на Ближнем Востоке, одна из двух частей частично признанного арабского государства Палестина — наряду с сектором Газа) «проклятую табличку», на которой, возможно, был сделана самая ранняя надпись с именем Бога. Предполагается, что этот артефакт использовался для наведения злых чар на людей. Об этом пишет Daily Mail.

Что известно о «проклятой табличке» и что за имя Бога на ней написано?

Артефакт обнаружили во время раскопок на горе Гевал (известна также как Айбаль, Хар-Эваль или Эбал), которая упоминается в Библии при описании побега израильтян из Древнего Египта. В Священных Писаниях говорится, что Моисей должен был построить жертвенник на этой горе после освобождения израильтян из рабства, но из-за его мятежа ему запретили входить в Землю Обетованную. Считается, что преемник Моисея, Иисус Навин, построил алтарь на Гевале. Его обнаружил более 17 лет назад археолог Адам Зерталь. Алтарь сделан из камней, сложенных друг на друга и расположенных ближе к вершине.

Археологи нашли табличку в 2019 году среди материалов экспедиции Зерталя. Она сделана их полоски свинца, сложенной пополам, и имеет размер с почтовую марку. Если объект раскрыть, то он будет напоминать небольшую брошюру, но археологи не стали этого делать, чтобы не повредит артефакт.

Ученые обнаружили на табличке надпись, сделанную в разных направлениях: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх и по другим направлениям. Она состоит из 48 букв и складывается в 14 слов, которые полностью перевели следующим образом: «Ты проклятый богом, проклятый. Ты умрешь проклятым — проклятый. Проклят ты Яхве — проклятый». По мнению исследователей, эта запись призывает Бога проклясть любого, кто нарушит свое слово, и перекликается с текстом Писания (Бытие 9:6): «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека».

Археологи считают, что табличка была создана по меньшей мере 3200 лет назад. В этом случае она представляет собой артефакт с самой древней надписью еврейского имени Бога — Яхве. Ранее таковой считалась запись на плите-стеле Меша, которая датируется 840 годом до нашей эры.

Директор Института археологических исследований при Библейской семинарии в Техасе Скотт Стриплинг говорит, что подобные таблички с проклятиями были в ходу в эллинистический и римский периоды, но керамика, найденная при раскопках Зерталя, датируется первым железным веком (1300 г. — 500 гг. до н.э.) и поздним бронзовым веком (1550−1200 гг. до н.э.), поэтому обнаруженная табличка может относиться к одному из этих более ранних периодов.

«У нас есть древний текст, в котором говорится, что израильтяне прибыли сюда около 1400 года до н.э., а затем у нас есть свидетельства того, что они были на горе, где, как говорится в Библии, они были, и писали на языке, который, как говорится в Библии, они использовали», — сказал Стриплинг в интервью Live Science.

Однако не все археологи считают, что на горе Гевал была найдена древняя «проклятая табличка» с именем Яхве. В другом недавно опубликованном исследовании говорится, что этот объект представлял собой всего лишь приманку для рыбы. Археолог Арен Маэйр из израильского университета Бар-Илан рассказал Live Science, что он и его команда также просветили рентгеновскими лучами найденный артефакт и не обнаружили на нем никаких надписей. По их мнению, то, что коллеги приняли за древний тест, — просто штрихи, образовавшиеся на табличке в результате природного воздействия.