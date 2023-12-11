Что за «проклятую табличку» с древней надписью имени Бога нашли археологи?
Группа археологов исследовала древний артефакт и обнаружила на нем упоминания Бога и слова проклятия.
Группа археологов исследовала древний артефакт и обнаружила на нем упоминания Бога и слова проклятия.
Международная группа археологов обнаружила при раскопках на Западном берегу реки Иордан (регион на Ближнем Востоке, одна из двух частей частично признанного арабского государства Палестина — наряду с сектором Газа) «проклятую табличку», на которой, возможно, был сделана самая ранняя надпись с именем Бога. Предполагается, что этот артефакт использовался для наведения злых чар на людей. Об этом пишет Daily Mail.
Артефакт обнаружили во время раскопок на горе Гевал (известна также как Айбаль, Хар-Эваль или Эбал), которая упоминается в Библии при описании побега израильтян из Древнего Египта. В Священных Писаниях говорится, что Моисей должен был построить жертвенник на этой горе после освобождения израильтян из рабства, но из-за его мятежа ему запретили входить в Землю Обетованную. Считается, что преемник Моисея, Иисус Навин, построил алтарь на Гевале. Его обнаружил более 17 лет назад археолог Адам Зерталь. Алтарь сделан из камней, сложенных друг на друга и расположенных ближе к вершине.
Археологи нашли табличку в 2019 году среди материалов экспедиции Зерталя. Она сделана их полоски свинца, сложенной пополам, и имеет размер с почтовую марку. Если объект раскрыть, то он будет напоминать небольшую брошюру, но археологи не стали этого делать, чтобы не повредит артефакт.
Ученые обнаружили на табличке надпись, сделанную в разных направлениях: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх и по другим направлениям. Она состоит из 48 букв и складывается в 14 слов, которые полностью перевели следующим образом: «Ты проклятый богом, проклятый. Ты умрешь проклятым — проклятый. Проклят ты Яхве — проклятый». По мнению исследователей, эта запись призывает Бога проклясть любого, кто нарушит свое слово, и перекликается с текстом Писания (Бытие 9:6): «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека».
Археологи считают, что табличка была создана по меньшей мере 3200 лет назад. В этом случае она представляет собой артефакт с самой древней надписью еврейского имени Бога — Яхве. Ранее таковой считалась запись на плите-стеле Меша, которая датируется 840 годом до нашей эры.
Директор Института археологических исследований при Библейской семинарии в Техасе Скотт Стриплинг говорит, что подобные таблички с проклятиями были в ходу в эллинистический и римский периоды, но керамика, найденная при раскопках Зерталя, датируется первым железным веком (1300 г. — 500 гг. до н.э.) и поздним бронзовым веком (1550−1200 гг. до н.э.), поэтому обнаруженная табличка может относиться к одному из этих более ранних периодов.
«У нас есть древний текст, в котором говорится, что израильтяне прибыли сюда около 1400 года до н.э., а затем у нас есть свидетельства того, что они были на горе, где, как говорится в Библии, они были, и писали на языке, который, как говорится в Библии, они использовали», — сказал Стриплинг в интервью Live Science.
Однако не все археологи считают, что на горе Гевал была найдена древняя «проклятая табличка» с именем Яхве. В другом недавно опубликованном исследовании говорится, что этот объект представлял собой всего лишь приманку для рыбы. Археолог Арен Маэйр из израильского университета Бар-Илан рассказал Live Science, что он и его команда также просветили рентгеновскими лучами найденный артефакт и не обнаружили на нем никаких надписей. По их мнению, то, что коллеги приняли за древний тест, — просто штрихи, образовавшиеся на табличке в результате природного воздействия.