В финскую библиотеку вернули книгу спустя 84 года

27 мая 2024 года в центральную библиотеку Хельсинки Ооди принесли исторический роман Конан Дойля «Изгнанники». Книгу должны были принести назад 26 декабря 1939 года.
Библиотекарь Хайни Стрэнд, принявшая книгу, рассказала The Guardian, что никогда не получала возвращенных книг с таким опозданием. Как связаны вернувший книгу и тот, кто взял ее почитать в библиотеке, осталось неизвестным. «Обычно такие книги возвращают, когда человек умирает, и родственники разбирают его вещи», — объясняет библиотекарь.
Прекрасно, что люди хотят поступить по совести и вернуть библиотеке то, что ей принадлежит.
Скорее всего, читатель задолжал книгу потому, что за месяц до даты возврата началась Советско-финская война, которая длилась один год. Как считает Хайди, задолженность в библиотеке вряд ли была главной проблемой у любого финна как во время войны, так и после нее.
«Изгнанники» — это исторический роман о Франции XVII века, написанный автором рассказов о Шерлоке Холмсе в 1893 году. Возвращенное издание «Изгнанников» 1925 года поставят на полку и уже скоро его смогут взять на дом новые читатели, потому что возвращенная книга — в отличном состоянии. Хайди поясняет: «Раньше книги делали гораздо качественнее».
А вот с книгами, которые делали еще раньше, уже могут возникнуть проблемы — во Франции и Германии из библиотек изымают книги XIX века, которые могут оказаться опасными для читателей. Почему — читайте в материале.
Георгий Мазуркевич