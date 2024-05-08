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Во Франции и Германии из библиотек изымают старинные книги. Вот почему

Проверяют тысячи изданий XIX века.

Источник: t.me/pravsib

За последние несколько недель в Германии изъяли тысячи книг из-за подозрений в том, что они могут быть отравлены мышьяком, пишет Europe 1. Проверки проходят и во французском регионе Эльзас — в Национальной и университетской библиотеке Страсбурга.

Дело в том, что в 1840-е в моде были издания с зелеными обложками. Для окраски кожи, из которой их изготавливали, использовался зеленый пигмент. В его составе мог быть опасный для человека мышьяк. Например, он может вызывать недомогание, рвоту и рак.

По словам сотрудника Национальной и университетской библиотеки Страсбурга Жерома Швейцера, в учреждении пытаются убрать книги с изумрудно-зелеными обложками. Однако поиск опасных изданий может затянуться: в библиотеке в Страсбурге хранятся тысячи книг XIX века. Швейцер уточнил: при обнаружении зараженные мышьяком книги сначала оцифруют, а потом поместят в герметичный контейнер.

Ранее сообщалось о том, что в Национальной библиотеке Франции из-за мышьяка в изумрудных обложках изъяли четыре книги XIX века. Это два тома «Баллад об Ирландии» Эдварда Хейса (1855), двуязычная антология румынской поэзии Генри Стэнли (1856) и книга Королевского садоводческого общества (1862−1863).

Мышьяк обнаружили эксперты из Университета штата Делавэр в США. С 2019 года в ходе проекта Poison Book («Отравленные книги») они проверили сотни книг. В Национальной библиотеке Франции заявили, что проверят на мышьяк и другие книги с зелеными обложками.

На днях Международный научный проект Darwin Online реконструировал личную библиотеку Чарльза Дарвина, автора теории эволюции. Эксперты подготовили каталог из 300 страниц, в котором можно найти названия книг, принадлежавших ученому.