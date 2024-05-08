Во Франции и Германии из библиотек изымают старинные книги. Вот почему

Дело в том, что в 1840-е в моде были издания с зелеными обложками. Для окраски кожи, из которой их изготавливали, использовался зеленый пигмент. В его составе мог быть опасный для человека мышьяк. Например, он может вызывать недомогание, рвоту и рак.