В Финляндии подростков отгоняют от пляжей классической музыкой

Дело в том, что после окончания школы и в начале каникул молодежь часто устраивает на пляжах вечеринки. Старшеклассники и студенты оставляют после себя горы мусора и в целом мешают местным жителям. Чтобы прогнать ребят, по вечерам полиция включает классическую музыку, используя большие колонки.