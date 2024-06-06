В Финляндии подростков отгоняют от пляжей классической музыкой

Полиция Финляндии использует классическую музыку, чтобы отгонять от пляжей подростков. Об этом пишет финское издание Yle.
Дело в том, что после окончания школы и в начале каникул молодежь часто устраивает на пляжах вечеринки. Старшеклассники и студенты оставляют после себя горы мусора и в целом мешают местным жителям. Чтобы прогнать ребят, по вечерам полиция включает классическую музыку, используя большие колонки.
Метод оказался эффективным — подросткам не нравится отдыхать под такое звуковое сопровождение, поэтому они избегают пляжей.
«Классическая музыка почему-то такова, что она не нравится молодым людям, и они держатся подальше от мест, где она играет», — говорит местный констебль.
Такой метод стражи порядка применяют уже несколько лет. В этом году, кстати, они включали произведения «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса, «Времена года» Антонио Вивальди и «Аве Мария» Франца Шуберта.
Отметим, музыкой можно не только «защищать» пляжи. По мнению экспертов, с ее помощью также можно избавиться от бессонницы.
Айгуль Сабитова