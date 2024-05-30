В Египте обнаружены письма римлян, датируемые I веком

Древнее кладбище домашних животных в Египте стало золотой жилой для изучения римской истории. Там, рядом с могилами кошек, собак и обезьян, археологи обнаружили письма, написанные от руки 1900 лет назад римскими центурионами (военачальниками).
Рим контролировал Египет на протяжении многих веков (примерно с 30 года до 600—х годов). Из-за этого на территории сохранилось несколько римских памятников. Например, могильник, датируемый I и II веками, находится в Беренике — южном египетском порту на Красном море. Он был построен римским императором Тиберием.
Команда ученых впервые обнаружила кладбище животных в 2011 году. С тех пор они медленно вели раскопки. Среди захоронений кошек, собак и экзотических обезьян исследователи нашли керамику, римские монеты и несколько писем, написанных на папирусе военными офицерами, которые командовали подразделениями римских легионов.
Согласно заявлению Вроцлавского университета, эти «бесценные источники знаний о древних жителях Береники» относятся к эпохе императора Нерона, жестокого римского правителя середины I века. Во время его правления Береника была центром межконтинентальной торговли, через который проходили товары из Индии, Аравии и Восточной Африки. Порт был домом для местных торговцев, римского начальства, отвечавшего за торговлю, и, как давно подозревали историки, подразделения римской армии.
Исследователи полагают, что древние римляне, вероятно, хранили папирусы в соседнем от кладбища здании, что позже был уничтожен. Письма случайно сохранились, «разлетевшись» по кладбищу.
Найденная переписка, являющаяся свидетельством этого, содержит несколько имен предполагаемых римских центурионов: Хаосус, Луциний и Петроний. В одном из писем Петроний пишет, что отправляет деньги через «дромадариев», подразделение римских солдат, путешествующих на верблюдах, и просит Луциния снабдить этих солдат телятиной и палаточными столбами.
Согласно заявлению ученых, письма являются свидетельством развитой римской торговли. Более того, обнаруженные скелеты нескольких захороненных обезьян, обитающих преимущественно в Индии, также доказывают это: римляне завозили нецелевых животных из-за океана наряду с длинношерстными кошками и миниатюрными собачками. В то время они считались «элитными домашними питомцами».
О том, что археологи нашли на кладбище в Гизе, рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова