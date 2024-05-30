В Египте обнаружены письма римлян, датируемые I веком

Согласно заявлению Вроцлавского университета, эти «бесценные источники знаний о древних жителях Береники» относятся к эпохе императора Нерона, жестокого римского правителя середины I века. Во время его правления Береника была центром межконтинентальной торговли, через который проходили товары из Индии, Аравии и Восточной Африки. Порт был домом для местных торговцев, римского начальства, отвечавшего за торговлю, и, как давно подозревали историки, подразделения римской армии.