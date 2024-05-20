Древняя тайна: что нашли на кладбище в Гизе

Рядом с Пирамидой Хеопса в Гизе команда ученых с помощью георадара и электрической томографии заметили под толщами песков большое сооружение на глубине от 0,5 до 2 метров. Считается, что оно оставалось (более или менее) нетронутым более 4000 лет.