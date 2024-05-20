Древняя тайна: что нашли на кладбище в Гизе

Рядом с Пирамидой Хеопса в Гизе команда ученых с помощью георадара и электрической томографии заметили под толщами песков большое сооружение на глубине от 0,5 до 2 метров. Считается, что оно оставалось (более или менее) нетронутым более 4000 лет.
На территории могильника Западного кладбища, расположенного к западу от Великой пирамиды, радары выявили неглубокую «Г»-образную структуру, площадью 10 на 15 метров. Под ним, предположительно, находится гораздо более крупное сооружение глубиной от 3,5 до 10 метров, занимающее площадь 10 на 10 метров.
Часть Западного кладбища всегда была чем-то вроде загадки для группы археологов. Там, где большая часть земли занята могилами и надгробиями, один прямоугольный участок всегда остался пустым и плоским, — что совершенно нехарактерно для подобных территорий.
Пока неясно, что это могут быть за пространства, но их обнаружение может дать новую информацию о комплексе пирамид в Гизе и о давно умерших людях, которые его построили.
В настоящее время команда, возглавляемая археологом Мотоюки Сато из Университета Тохоку в Японии, уже приступила к изучению этого участка земли. По предварительным данным, формы плоскости вряд ли могут быть естественными, а значит они были созданы человеком.
Мелкое строение, как показали снимки радаров, было намеренно заполнено песком после строительства, что позволяет предположить, что во втором, более глубоком, строении может храниться что-то весьма важное для истории человечества.
Согласно выводам команды, опубликованным в журнале Archaeological Prospection, там могут располагаться шахты, ведущие к древней гробнице. Однако для подтверждения этой информации потребуется более детальное обследование.
О недавнем раскрытии другой тайны египетских пирамид мы уже рассказывали в отдельном материале.
Кристина Корчанова