Раскрыта одна из тайн строительства пирамид

Гонейм и ее коллеги по работе называют это вымершее течение «Ахромат», что в переводе с арабского означает «пирамиды». Древний водный путь, согласно расчетам, должен был иметь ширину около 500 метров и глубину не менее 25 метров, что аналогично размерам современного Нила. По словам исследователей, следы Ахромата не видны на аэрофотоснимках или фотографиях с оптических спутников. Обнаружить их можно только с земли с помощью бурового оборудования и анализа песчаных отложений.