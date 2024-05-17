Раскрыта одна из тайн строительства пирамид

Пирамида Хеопса и другие памятники в Гизе находятся на изолированной полосе земли на краю Сахары. Подобное расположение долгие годы озадачивало археологов, так как они не понимали, зачем египтяне выбрали такую удаленную от цивилизации локацию.
Теперь же ученые нашли свидетельства того, что здесь когда-то протекала река Нил. В древние времена она играла ключевую роль в транспортировке огромного количества материалов и рабочей силы, необходимых для строительства пирамид. Об этом свидетельствуют недавно опубликованные в журнале Communications Earth & Environment данные.
Используя спутниковые снимки и анализ осадочных пород, специалисты смогли определить на карте, где был расположен высохший ныне рукав Нила длиной 64 километра. Это в значительной мере может объяснить многие вопросы, касающиеся строительства памятников архитектуры, начавшегося примерно 4700 лет назад.
«Это исследование, которое позволило получить первую карту давно утраченного древнего русла реки Нил, — отметила профессор и директор Космического центра Эман Гонейм. — Размер и протяженность ответвления, а также его близость к 31 пирамиде в исследуемом районе свидетельствуют о том, что это функциональный водный путь огромной важности».
Точная причина иссушения этого притока пока неизвестна. Вероятно, период засухи и опустынивания принес в регион песок, что привело к заиливанию реки.
Гонейм и ее коллеги по работе называют это вымершее течение «Ахромат», что в переводе с арабского означает «пирамиды». Древний водный путь, согласно расчетам, должен был иметь ширину около 500 метров и глубину не менее 25 метров, что аналогично размерам современного Нила. По словам исследователей, следы Ахромата не видны на аэрофотоснимках или фотографиях с оптических спутников. Обнаружить их можно только с земли с помощью бурового оборудования и анализа песчаных отложений.
Данное открытие также свидетельствуют о том, что потенциально «бесчисленное» количество древних храмов все еще может быть погребено под сельскохозяйственными полями и песками Сахары вдоль берега реки Ахромат.
Ранее в Египте в ходе раскопок нашли мастабу времен Древнего царства.
Кристина Корчанова