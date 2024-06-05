В Дубае построят самую высокую в мире жилую башню с часами

Башня Aeternitas в Дубае официально станет самой высокой жилой башней с часами в мире. Ее высота составит 450 метров. Это более чем в четыре раза выше лондонского Биг-Бена (Великобритания), и всего на 22 метра меньше, чем у самой высокой жилой башни в мире — Сентрал-Парк-Тауэр (США).
Кроме того, башня станет второй по высоте часовой башней в мире после Королевской башни Makkah Clock в Мекке (Саудовская Аравия). Однако Aeternitas в отличие от «соперницы» будет жилой.
Проект башни является результатом партнерства между базирующимся в Дубае девелопером London Gate и швейцарским производителем часов класса люкс Franck Muller. Предполагается, что циферблат часов на здании достигнет 40 метров в высоту и 30 метров в ширину, что позволит увидеть текущее время даже на расстоянии 6 км.
Внутри высотки планируется разместить 649 роскошных апартаментов с одной-тремя спальнями. Цены на них соответсвуют величию проекта: например, 1-комнатная квартира в таком доме обойдется в $435 600 (около 38 600 000 рублей). Передать ключи от квартир счастливым обладателям планируют уже в 2027 году.
Название башни в переводе с латыни означает «вечность». Его выбрали в честь одноименной коллекции часов Franck Muller с одним из самых сложных дизайнов бренда, в котором присутствует «вечный календарь».
Ранее стало известно о создании в Абу-Даби первого в мире оздоровительного острова. Его строительство начнется в июле 2024 года.
Кристина Корчанова