В Дубае построят самую высокую в мире жилую башню с часами

Башня Aeternitas в Дубае официально станет самой высокой жилой башней с часами в мире. Ее высота составит 450 метров. Это более чем в четыре раза выше лондонского Биг-Бена (Великобритания), и всего на 22 метра меньше, чем у самой высокой жилой башни в мире — Сентрал-Парк-Тауэр (США).