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В Дубае построят самую высокую в мире жилую башню с часами

Проект 450-метровой башни Aeternitas с часами планируют закончить к 2027 году. Приобрести 1-комнатную квартиру в ней можно за $435 600.

Источник: London Gate

Башня Aeternitas в Дубае официально станет самой высокой жилой башней с часами в мире. Ее высота составит 450 метров. Это более чем в четыре раза выше лондонского Биг-Бена (Великобритания), и всего на 22 метра меньше, чем у самой высокой жилой башни в мире — Сентрал-Парк-Тауэр (США).

Кроме того, башня станет второй по высоте часовой башней в мире после Королевской башни Makkah Clock в Мекке (Саудовская Аравия). Однако Aeternitas в отличие от «соперницы» будет жилой.

Проект башни является результатом партнерства между базирующимся в Дубае девелопером London Gate и швейцарским производителем часов класса люкс Franck Muller. Предполагается, что циферблат часов на здании достигнет 40 метров в высоту и 30 метров в ширину, что позволит увидеть текущее время даже на расстоянии 6 км.

Внутри высотки планируется разместить 649 роскошных апартаментов с одной-тремя спальнями. Цены на них соответсвуют величию проекта: например, 1-комнатная квартира в таком доме обойдется в $435 600 (около 38 600 000 рублей). Передать ключи от квартир счастливым обладателям планируют уже в 2027 году.

Название башни в переводе с латыни означает «вечность». Его выбрали в честь одноименной коллекции часов Franck Muller с одним из самых сложных дизайнов бренда, в котором присутствует «вечный календарь».

Ранее стало известно о создании в Абу-Даби первого в мире оздоровительного острова. Его строительство начнется в июле 2024 года.

Кристина Корчанова