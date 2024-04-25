Первый в мире оздоровительный остров создадут в Абу-Даби. Как он выглядит

«В мире еще нет острова с жилой и оздоровительной составляющей. Здесь такая бирюзовая вода, более прохладная температура и свежий ветерок. И еще это место, куда приходил покойный шейх Заид ибн Султан Аль Нахайян и размышлял над ключевыми политическими вопросами», — рассказал представитель компании Imkan.