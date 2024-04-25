Первый в мире оздоровительный остров создадут в Абу-Даби. Как он выглядит

Девелопер премиальной недвижимости Imkan и оздоровительная клиника SHA Wellness Clinic создадут первый в мире оздоровительный остров на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Khaleej Times.
Это будет частный остров, где будет построен центр клиники Sha. Последняя известна как один из лучших и дорогих оздоровительных центров. Она неоднократно получала награду World Spa Awards в номинации «Лучшая оздоровительная клиника в мире».
Кроме того, на территории оздоровительного острова возведут жилой комплекс с 86 виллами, 49 апартаментами и двумя пентхаусами. Для максимального удобства отдыхающих будет обустроена вертолетная площадка и водное сообщение с Дубаем и Абу-Даби.
Жителям острова будет доступна круглосуточная помощь врачей, инструкторов йоги, тренеров и поваров.
На острове также находится исторический дворец, где состоялись одни из первых переговоров об образовании ОАЭ. Совместно с Департаментом культуры и туризма Абу-Даби застройщик Imkan планирует отреставрировать дворец и сделать его туристической достопримечательностью.
«В мире еще нет острова с жилой и оздоровительной составляющей. Здесь такая бирюзовая вода, более прохладная температура и свежий ветерок. И еще это место, куда приходил покойный шейх Заид ибн Султан Аль Нахайян и размышлял над ключевыми политическими вопросами», — рассказал представитель компании Imkan.
Ожидается, что строительство острова начнется в июле 2024 года и завершится в 2026-м.
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