В древнем янтаре впервые обнаружен ленточный червь

Янтарь с застывшим в нем ленточном червем был обнаружен на севере Мьянмы. Полностью цестод не сохранился, поэтому его описали, сравнив с современными паразитами класса Cestoda. Судя по очень длинным щупальцам, окрасу и типу скелета, ученые сделали вывод, что этот ленточный червь схож с отрядом Trypanorhyncha, четыреххоботниками. Взрослые особи встречаются в желудках и кишечниках акул и скатов.