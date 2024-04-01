В древнем янтаре впервые обнаружен ленточный червь

Палеобиологи из разных стран сообщили об уникальной находке — остатках ленточного червя в янтаре возрастом 99 миллионов лет, что соответствует среднему меловому периоду. Описание существа представлено в журнале Geology.
Один из классов плоских червей Cestoda, то есть цестоды, или ленточные черви, являются паразитическими организмами, обитающими в человеке или животных. Сложный жизненный цикл включает как минимум двух хозяев.
Фоссилии подобных паразитов встречаются очень редко из-за их мягких тканей и скрытой среды обитания. До сих пор самыми древними остатками ленточного червя считались яйца, обнаруженные в копролите акулы пермского периода. Между тем отсутствие других примеров затрудняет понимание ранних этапов эволюции цестод.
Янтарь с застывшим в нем ленточном червем был обнаружен на севере Мьянмы. Полностью цестод не сохранился, поэтому его описали, сравнив с современными паразитами класса Cestoda. Судя по очень длинным щупальцам, окрасу и типу скелета, ученые сделали вывод, что этот ленточный червь схож с отрядом Trypanorhyncha, четыреххоботниками. Взрослые особи встречаются в желудках и кишечниках акул и скатов.
Исследователи предполагают, что паразит попал в смолу, когда его хозяина выбросило из моря на берег во время прилива или шторма. Когда он кусал добычу, щупальце паразита оторвалось, прилипло к смоле и покоилось внутри почти 100 миллионов лет.
Ранее учеными были обнаружены останки предка амфибий. Его назвали в честь лягушонка Кермита из «Улицы Сезам».
Анна Морозова