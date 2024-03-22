Предка амфибий назвали в честь лягушки с «Улицы Сезам»

Спустя сорок лет после обнаружения в Техасе окаменелости доисторического предка амфибий ученым наконец удалось ее идентифицировать и даже дать необычное название. Об этом пишет Daily Mail.
Впервые окаменелый череп был обнаружена в Красных пластах (область с камнями цветы ржавчины, где находят останки рептилий) на севере центрального Техаса в 1984 году и оставался в Национальной коллекции окаменелостей Смитсоновского института до 2021 года.
Окаменелый отлично сохранившийся череп размером 2,5 сантиметра принадлежал земноводному, обладавшему уникальным сочетанием черт других древних предков амфибий и, как полагают ученые, оно напоминало современную толстую саламандру. Эти существа жили более 270 миллионов лет назад и могли ходить вертикально.
Исследователи назвали ископаемое земноводное Kermitops gratus — в честь лягушонка Кермита из «Улицы Сезам». Таким образом ученые выразили надежду на то, что это имя заинтересует наукой большее количество людей.
По мнению исследователей, полностью неповрежденный череп Кермита поможет палеонтологам, которые пытаются расширить свои представления о ранних амфибиях и их генеалогических древах.
Ранее морской червь был назван в честь музыканта Элиса Купера.
Анна Морозова