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В честь музыканта Элиса Купера назвали морского червя

Датские ученые обнаружили ископаемое возрастом 190 миллионов лет и назвали его в честь американского рок-артиста Элиса Купера — Serpula alicecooperi.

Ранее неизвестный вид морского червя из рода серпула был найден геологом-любителем Метте Хофтстедт на датском острове Борнхольм. У животного имеется корона из щупалец для фильтрации воды и защитная трубка, в которой он мог скрываться от хищников, сообщает Датская геологическая ассоциация.

Идея назвать червя именем Купера пришла задействованному в изучении находки палеонтологу Йесперу Милану — поклоннику рока и метала. «Его музыка играла фоном на протяжении большей части моих исследований», — уточнил ученый.

В августе прошлого года музыкант представил новый лонгплей Road. Всего на счету легенды шок-рока 22 сольных альбома.