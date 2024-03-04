В честь музыканта Элиса Купера назвали морского червя

Ранее неизвестный вид морского червя из рода серпула был найден геологом-любителем Метте Хофтстедт на датском острове Борнхольм. У животного имеется корона из щупалец для фильтрации воды и защитная трубка, в которой он мог скрываться от хищников, сообщает Датская геологическая ассоциация.
Идея назвать червя именем Купера пришла задействованному в изучении находки палеонтологу Йесперу Милану — поклоннику рока и метала. «Его музыка играла фоном на протяжении большей части моих исследований», — уточнил ученый.
В августе прошлого года музыкант представил новый лонгплей Road. Всего на счету легенды шок-рока 22 сольных альбома.