В древнем могильнике обнаружили костяные коньки

Российские археологи изучили курганный могильник аланской культуры на границе Северной Осетии и Чечни. В одной из насыпей они обнаружили пару костяных коньков. Результаты исследования опубликованы в журнале «Нижневолжский археологический вестник».
Длина коньков превышает 25 сантиметров. Они сделаны из задних костей правых ног двух домашних лошадей. Каждый имеет по два отверстия для шнурков, фиксирующих изделия на обуви.
«Большинство исследователей убеждены, что костяные коньки в основном использовались для развлечений детьми, подростками и молодыми людьми». — пишут авторы.
Они подчеркнули, что такие артефакты встречаются в древних и средневековых могилах крайне редко.
Также археологи обнаружили останки двух человек: женщины и мужчины или юноши. Кроме того, в могильнике нашли набор игральных костей, два кувшинчика и фрагменты стеклянного сосуда, амулет из зуба животного, почти сотню бусин из гагата и стекла, фрагмент ножа и другое.
Ранее стало известно, что археологи нашли фрагменты древнего сооружения в Черном море.
Айгуль Сабитова