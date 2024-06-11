В древнем могильнике обнаружили костяные коньки

Также археологи обнаружили останки двух человек: женщины и мужчины или юноши. Кроме того, в могильнике нашли набор игральных костей, два кувшинчика и фрагменты стеклянного сосуда, амулет из зуба животного, почти сотню бусин из гагата и стекла, фрагмент ножа и другое.