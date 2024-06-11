Археологи нашли фрагменты древнего сооружения в Черном море

Наиболее интересная находка, по мнению археологов, была сделана в Сухумской бухте, в устье реки Беслетки. «В этом районе на глубине 2,4 м мы обнаружили остатки кладки полукруглого сооружения. Скорее всего, это башня с пристроенными стенами. Она выполнена из крупной гальки на известковом растворе, в кладке присутствует керамика», — сообщил кандидат исторических наук, доцент кафедры Севастопольского государственного университета, заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский. По его словам, в акватории города Гудаута археологи обнаружили достаточно большое количество сосудов антично-средневекового периодов. Например, на глубине 48−50 м, на удалении 4,5−5 км от берега была найдена амфора, которая скорее всего, входила в груз корабля, который потерпел кораблекрушение.