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Археологи нашли фрагменты древнего сооружения в Черном море

Археологи нашли фрагменты древнего сооружения, предположительно, средневекового периода и античные амфоры у побережья Абхазии. Об этом 11 июня сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Севастопольского государственного университета (СевГУ), ученые которого были в составе подводно-археологической экспедиции.

Источник: Freepik

Учеными Института Востоковедения РАН, СевГУ и Абхазского государственного музея было проведено исследование в рамках крупного проекта по изучению истории мореплавания, судостроения и морской торговли в регионе Большого Средиземноморья в древности и средневековья.

С помощью специальной аппаратуры и с привлечением водолазов археологи обследовали места потенциального присутствия объектов культурного наследия на глубине от 1 до 60 м в акватории городов Гудаута и Сухум (Республика Абхазия).

Наиболее интересная находка, по мнению археологов, была сделана в Сухумской бухте, в устье реки Беслетки. «В этом районе на глубине 2,4 м мы обнаружили остатки кладки полукруглого сооружения. Скорее всего, это башня с пристроенными стенами. Она выполнена из крупной гальки на известковом растворе, в кладке присутствует керамика», — сообщил кандидат исторических наук, доцент кафедры Севастопольского государственного университета, заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский. По его словам, в акватории города Гудаута археологи обнаружили достаточно большое количество сосудов антично-средневекового периодов. Например, на глубине 48−50 м, на удалении 4,5−5 км от берега была найдена амфора, которая скорее всего, входила в груз корабля, который потерпел кораблекрушение.

Лебединский сообщил, что в ходе экспедиции с помощью гидролокаторов ученые выявили 11 потенциально интересных подводных объектов, которые планируют обследовать с помощью водолазов в ближайшие годы.

Ранее, 9 июня, портал Arkeonews сообщил об обнаружении в мавзолее императора династии Цинь 16 т сокровищ. В гробу обнаружили очень богатые погребальные принадлежности, включая оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6 тыс. бронзовых монет.