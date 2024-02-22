В Дании металлоискатель-любитель нашел кольцо возрастом 1,5 тыс. лет

Эксперты Национального музея Дании установили, что у артефакта есть большое историческое значение. Вероятно, кольцо принадлежало представительнице ранее неизвестной местной княжеской семье. Последняя могла быть связана с династией франкских королей Меровингов, которые в V—VIII вв. еках правили на территории современных Франции, Бельгии и Германии. По мнению археолога Кирстин Поммергаард, хозяйкой кольца могла быть дочь правителя, вышедшая замуж за принца в Эммерлеве. Она напомнила, что золото, как правило, было дипломатическим подарком, а браки организовывали с целью создания альянсов. Меровинги же были заинтересованы в династических союзах для контроля торговли и ресурсов в различных регионах.