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В Дании металлоискатель-любитель нашел кольцо возрастом 1,5 тыс. лет

Золотой перстень может быть связан с Меровингами.
Источник: National Museum of Denmark (Nationalmuseet)

В Дании в Эммерлеве (Emmerlev) 39-летний металлоискать-любитель Ларс Нильсен нашел золотой женский перстень с красным полудрагоценным камнем возрастом 1,5 тыс. лет, сообщает агентство Via Ritzau. Кольцо датируется V или VI веком нашей эры.

«Совершить такую уникальную находку просто сюрреалистично», — делится эмоциями Ларс Нильсен.

Эксперты Национального музея Дании установили, что у артефакта есть большое историческое значение. Вероятно, кольцо принадлежало представительнице ранее неизвестной местной княжеской семье. Последняя могла быть связана с династией франкских королей Меровингов, которые в V—VIII вв.еках правили на территории современных Франции, Бельгии и Германии. По мнению археолога Кирстин Поммергаард, хозяйкой кольца могла быть дочь правителя, вышедшая замуж за принца в Эммерлеве. Она напомнила, что золото, как правило, было дипломатическим подарком, а браки организовывали с целью создания альянсов. Меровинги же были заинтересованы в династических союзах для контроля торговли и ресурсов в различных регионах.

Кольцо связали с династией Меровингов из-за высокого уровня мастерства его автора и характерного узора. В Скандинавии красные камни считали символом власти. Так что в Национальном музее Дании предположили, что перстень символизировал власть в этом регионе.

Ларс Нильсен сделал копию украшения и подарил ее жене на Рождество, добавили в публикации.

Ранее в Швейцарии нашли средневековую бронированную перчатку. Неясно, кому именно она принадлежала. Но ученые все равно считают находку сенсационной из-за ее хорошей сохранности и возраста. Артефакт относится к XIV веку. Чаще в Швейцарии обнаруживают бронированные перчатки более позднего периода — XV века.