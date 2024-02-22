В Дании металлоискатель-любитель нашел кольцо возрастом 1,5 тыс. лет

В Дании в Эммерлеве (Emmerlev) 39-летний металлоискать-любитель Ларс Нильсен нашел золотой женский перстень с красным полудрагоценным камнем возрастом 1,5 тыс. лет, сообщает агентство Via Ritzau. Кольцо датируется V или VI веком нашей эры.
«Совершить такую уникальную находку просто сюрреалистично», — делится эмоциями Ларс Нильсен.
Эксперты Национального музея Дании установили, что у артефакта есть большое историческое значение. Вероятно, кольцо принадлежало представительнице ранее неизвестной местной княжеской семье. Последняя могла быть связана с династией франкских королей Меровингов, которые в
Кольцо связали с династией Меровингов из-за высокого уровня мастерства его автора и характерного узора. В Скандинавии красные камни считали символом власти. Так что в Национальном музее Дании предположили, что перстень символизировал власть в этом регионе.
Ларс Нильсен сделал копию украшения и подарил ее жене на Рождество, добавили в публикации.
Ранее в Швейцарии нашли средневековую бронированную перчатку. Неясно, кому именно она принадлежала. Но ученые все равно считают находку сенсационной из-за ее хорошей сохранности и возраста. Артефакт относится к XIV веку. Чаще в Швейцарии обнаруживают бронированные перчатки более позднего периода — XV века.