В Швейцарии нашли неповрежденную средневековую перчатку

Источник: Canton of Zurich

Во время исследования средневекового ткацкого подвала, уничтоженного пожаром в XIV веке, была найдена хорошо сохранившаяся перчатка. Ранее уже были обнаружены подобные артефакты, но этот экземпляр отличается от других тем, что он не поврежден. Об этом пишет The Heritage.

Помимо перчатки также были обнаружены 50 металлических предметов, связанных с кузнечным делом: пинцет, ключи, молоток, щипцы, ножи, лезвия.

По словам исследователей, перчатка предназначалась для правой руки. Изделие состоит из отдельных железных пластин, соединенных друг с другом и напоминающих рыбью чешую. Отдельный фрагменты артефакта прикреплены к внутренней части при помощи заклепок на кожаной и текстильной основе.

Помимо целой перчатки были найдены фрагменты еще одной, но предназначенной для левой руки.

Ранее в Швейцарии был найден наконечник стрелы, сделанный из метеорита, эпохи бронзового века.

Анна Морозова