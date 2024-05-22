В Челябинске создадут биоупаковку из водорослей

Магистрант факультета экологии Челябинского государственного университета Сергей Маринин получил грант «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»): ему выделили 500 тыс. рублей на разработку альгокартона — разлагаемой биоупаковки на основе планктонных водорослей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Во время годового исследования эколог будет работать над улучшением характеристик высушенных водорослей, чтобы из них можно было сделать упаковку. Потом магистрант планирует запатентовать технологию получения альгокартона.
Маринин подчеркнул, что привычный нам картон состоит в большей степени из целлюлозы, которая не растворяется в воде. При этом одна из экологических проблем мира — это загрязнение мирового океана от продуктов жизнедеятельности человека. По словам магистранта, его изобретение позволит перейти от синтетически-грязных для природы пластика и картона к более естественному источнику материалов.
Как отметили в университете, эколог рассчитывает на коммерциализацию проекта. Он уже выступил с презентацией перед комиссией, состоящей из партнеров Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, который предоставил ему грант.
Ранее ученые изобрели биоразлагаемые пленки, которые увеличивают срок хранения продуктов.
Айгуль Сабитова