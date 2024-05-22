В Челябинске создадут биоупаковку из водорослей

Маринин подчеркнул, что привычный нам картон состоит в большей степени из целлюлозы, которая не растворяется в воде. При этом одна из экологических проблем мира — это загрязнение мирового океана от продуктов жизнедеятельности человека. По словам магистранта, его изобретение позволит перейти от синтетически-грязных для природы пластика и картона к более естественному источнику материалов.