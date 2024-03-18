В России разработали экопленку, которая укажет на порчу продуктов

По ее словам, полученный таким образом гидролизат содержит в составе активные пептиды, которые обладают антимикробным и антиокислительным действием, а добавление гидролизатов в состав пленок придает им дополнительную прочность, пластичность и эластичность. Благодаря этим свойствам они на несколько дней могут увеличить срок хранения продукта, упакованного в пленку, отметили авторы разработки.