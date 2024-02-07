В центре Лондона найдена древнеримская погребальная кровать

Другого погребального инвентаря не было найдено, однако в другом месте кладбища специалисты обнаружили личные предметы, в том числе бусы, стеклянные флакон и лампа. Последний предмет относится к самому раннему периоду пребывания римлян в Британии, то есть между 43 и 80 годами нашей эры. Артефакт украшен изображением поверженного гладиатора. Специалисты предполагают, что данные мотивы имеют смысл в похоронном контексте. «Очевидно, что побежденный гладиатор — это тот, кто умирает, но он также борется со смертью», — заключили археологи.