В центре Лондона найдена древнеримская погребальная кровать

Британские археологи обнаружили на месте бывшего римского кладбища возле Холборнского виадука в центре Лондона прекрасно сохранившееся погребальное ложе. Рядом с ним были найдены пять дубовых гробов. Об этом пишет The Guardian.
Кровать датируется 43−410 годами нашей эры. Погребальное ложе изготовлено из дуба, имеет резные ножки и шарниры, закрепленные небольшими деревянными колышками. Предмет мебели разобрали и положили в могилу мужчины, скончавшегося в возрасте около 30 лет. Артефакт хорошо сохранился, так как место захоронение было затоплено.
Другого погребального инвентаря не было найдено, однако в другом месте кладбища специалисты обнаружили личные предметы, в том числе бусы, стеклянные флакон и лампа. Последний предмет относится к самому раннему периоду пребывания римлян в Британии, то есть между 43 и 80 годами нашей эры. Артефакт украшен изображением поверженного гладиатора. Специалисты предполагают, что данные мотивы имеют смысл в похоронном контексте. «Очевидно, что побежденный гладиатор — это тот, кто умирает, но он также борется со смертью», — заключили археологи.
Ранее в Италии нашли некрополь с роскошными погребальными предметами.
Анна Морозова