В Италии нашли некрополь с роскошными погребальными предметами

Источник: Emanuele Giannini

Во время строительных работ в итальянской Тускании был найдет древний некрополь, в котором покоилось 67 человек. В могилах находились золотые украшения, остатки кожаной обуви, керамики и других ценных предметов. Подробностями с Live Science поделился археолог Эмануэле Джаннини, руководивший раскопками.

Археолог отметил, что найденные предметы создают представление «о людях, которые наслаждались определенным благосостоянием и могли позволить себе некоторые мелкие предметы роскоши (luxuries)».

Кладбище относится ко времени расцвета Римской империи — II—IV вв. екам нашей эры. Вероятно, оно связано с мансио — виллой, которая служила своеобразным отелем или перевалочной базой, где останавливались высокопоставленные лица. По словам Эмануэле Джаннини, в источниках упоминается мансио Tabellaria на Аврелиевой дороге, проходившей от Пизы до Рима, всего в 500 м от некрополя.

Большинство гробниц выполнены в стиле «cappuccina», когда над усопшими в форме буквы «А» располагались каменные или керамическими плиты. Но были простые могилы — некоторые останки поместили в большие керамические сосуды, также найдены свидетельства кремаций.

До наступления смерти усопшие проживали в городах, предположили археологи. Однако пока проведены только базовые исследования. Цель Эмануэле Джаннини и его команды, выяснить, кем были похороненные в древнем некрополе люди.