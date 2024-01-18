В Италии нашли некрополь с роскошными погребальными предметами
Там хоронили знать во время расцвета Римской империи.
Там хоронили знать во время расцвета Римской империи.
Во время строительных работ в итальянской Тускании был найдет древний некрополь, в котором покоилось 67 человек. В могилах находились золотые украшения, остатки кожаной обуви, керамики и других ценных предметов. Подробностями с Live Science поделился археолог Эмануэле Джаннини, руководивший раскопками.
Археолог отметил, что найденные предметы создают представление «о людях, которые наслаждались определенным благосостоянием и могли позволить себе некоторые мелкие предметы роскоши (luxuries)».
Кладбище относится ко времени расцвета Римской империи —
Большинство гробниц выполнены в стиле «cappuccina», когда над усопшими в форме буквы «А» располагались каменные или керамическими плиты. Но были простые могилы — некоторые останки поместили в большие керамические сосуды, также найдены свидетельства кремаций.
До наступления смерти усопшие проживали в городах, предположили археологи. Однако пока проведены только базовые исследования. Цель Эмануэле Джаннини и его команды, выяснить, кем были похороненные в древнем некрополе люди.