В будущем вкус продуктов может измениться

Так, одно исследование показало, что температура влияет на сладкий или кислый вкус клубники больше, чем метод ее выращивания. Теплые дни и прохладные ночи повышают содержание сахара и кислот, необходимых для оптимального вкуса, во фруктах и ягодах. Также научная работа показала, что, когда из-за потепления яблони в Японии зацвели раньше, что это уменьшило твердость, уровень воды и кислоты в плодах. Они стали менее хрустящими и ароматными.