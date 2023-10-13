Ухудшение климата улучшает вкус вина

Вина из региона Бордо во Франции, как правило, получаются лучше, если виноград выращивается в годы с влажной зимой и жарким и сухим летом. Как отмечают критики, вкус этого алкогольного напитка улучшился за последние 70 лет.

Чтобы понять взаимосвязь между погодой и качеством, Эндрю Вуд и его коллеги из Оксфордского университета проанализировали данные о температуре, количестве осадков и оценки критиков бордосских вин с 1950 по 2020 год. Об этом пишет NewScientist.

Исследователи сосредоточились на Бордо, так как там виноградники поливаются исключительно дождем, а критики ежегодно составляют рейтинги вин региона. Ученые обнаружили, что оценки экспертов по качеству этого алкогольного напитка в целом возросли с 1950 года. Это связано с изменениями климата, которые увеличили частоту влажных зим и жаркого, сухого лета во Франции.

Обильные осадки зимой восполняют запасы воды на заводе, который весной использует выпавшие осадки для более энергичного роста винограда. Это снижает засоленность почвы, в результате чего меньше соли окажется в винограде.

В это же время сухие, жаркие условия благотворно влияют на виноград, поскольку они помогают сахару и ароматическим соединениям концентрироваться в плодах. Также тепло также способствует развитию вкусовых компонентов, усиливая фотосинтез.

Качество бордосских вин может продолжать улучшаться по мере ухудшения климата. Но, говорят ученые, может наступить момент, когда станет слишком жарко и сухо для выращивания винограда. Помимо этого, плантациям все больше будут угрожать такие суровые погодные явления, как лесные пожары, наводнения и град.

По словам Эндрю Вуда, виноделы смогут использовать результаты проведенного исследования для улучшения качества алкогольных напитков, например, орошая почву, обрезая листву на виноградных лозах летом, чтобы уменьшить затенение плодов, а также увеличивая дренаж и устанавливая дождевики.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что просекко и другие вины могут исчезнуть из-за изменений климата.

Анна Морозова