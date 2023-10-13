Ухудшение климата улучшает вкус вина
Вина Бордо в годы влажной зимы и жаркого лета высоко оцениваются критиками.
Вина Бордо в годы влажной зимы и жаркого лета высоко оцениваются критиками.
Вина из региона Бордо во Франции, как правило, получаются лучше, если виноград выращивается в годы с влажной зимой и жарким и сухим летом. Как отмечают критики, вкус этого алкогольного напитка улучшился за последние 70 лет.
Чтобы понять взаимосвязь между погодой и качеством, Эндрю Вуд и его коллеги из Оксфордского университета проанализировали данные о температуре, количестве осадков и оценки критиков бордосских вин с 1950 по 2020 год. Об этом пишет NewScientist.
Исследователи сосредоточились на Бордо, так как там виноградники поливаются исключительно дождем, а критики ежегодно составляют рейтинги вин региона. Ученые обнаружили, что оценки экспертов по качеству этого алкогольного напитка в целом возросли с 1950 года. Это связано с изменениями климата, которые увеличили частоту влажных зим и жаркого, сухого лета во Франции.
Обильные осадки зимой восполняют запасы воды на заводе, который весной использует выпавшие осадки для более энергичного роста винограда. Это снижает засоленность почвы, в результате чего меньше соли окажется в винограде.
В это же время сухие, жаркие условия благотворно влияют на виноград, поскольку они помогают сахару и ароматическим соединениям концентрироваться в плодах. Также тепло также способствует развитию вкусовых компонентов, усиливая фотосинтез.
Качество бордосских вин может продолжать улучшаться по мере ухудшения климата. Но, говорят ученые, может наступить момент, когда станет слишком жарко и сухо для выращивания винограда. Помимо этого, плантациям все больше будут угрожать такие суровые погодные явления, как лесные пожары, наводнения и град.
По словам Эндрю Вуда, виноделы смогут использовать результаты проведенного исследования для улучшения качества алкогольных напитков, например, орошая почву, обрезая листву на виноградных лозах летом, чтобы уменьшить затенение плодов, а также увеличивая дренаж и устанавливая дождевики.
Ранее стало известно, что просекко и другие вины могут исчезнуть из-за изменений климата.
Анна Морозова